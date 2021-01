VIDEO Cati bani poti castiga din Youtube. Un celebru vlogger roman, cu peste 100.000 de fani, a dezvaluit cat primeste de pe urma celor care il urmaresc

"Vreau sa fiu sincer. Am zis sa facem un vlog pe fata ca sa va explic cum functioneaza Youtube, din ce surse poti sa castigi bani daca esti un youtuber si cat fac eu. La finalul vlogului o sa aflati: Andrei face am atat", a spus vloggerul in inregistrarea postata pe canalul sau de Youtube.Andrei Verestiuc a explicat ca un youtuber poate avea patru surse de venit: vizualizarile, colaborarile cu firme ale caror produse le promoveaza, vanzare de tricouri sau alte produse branduite si donatii de la urmaritori.Vloggerul a explicat pe intelesul tuturor cati bani ofera Youtube pentru vizualizarile pe care le produce fiecare utilizator. "Youtube pune niste reclame, iar daca oamenii interactioneaza cu ele primesti o parte din bani, aproape jumatate. Numarul de subscriberi nu e relevant. Ce conteaza e numarul de vizualizari, daca oamenii se utia la reclame. Nu mai exista un cost fix la numarul de vizualizari", a explicat Andrei Verestiuc.Tanarul a aratat ca Youtube are o metoda mai complexa de calcul a indicelui pe baza caruia plateste vizualizarile, iar calcularea indicelui se face in functie de modul in care utilizatorii interactioneaza cu reclamele inserate in filmari. In privinta sa, Andrei Verestiuc a aratat ca este platit cu 1,18 dolari pentru 1.000 de vizualizari."In ultimele 365 de zile am facut din vizualizari 13.000 de dolari, care inseamna 10.600 de euro, fara taxe. Daca platesti 10 la suta la stat ramai cu 800 de euro pe luna. Nu vreau sa ma plang, dar realizati ca sunt filmat cu o camera video , ai tot felul de echipamente, am o geanta foto. Fara sa pun calculatorul de editare, am investit in echipamente 6.500 de euro. Deci, din aia 10.000 de euro dintr-un an, 6.500 sunt investiti in tehnica. Sa nu mai zic ca fiecare masina pe care o vedeti la mine pe vlog trebuie alimentata, spalata si am un cameraman pe care il platesc. O platesc pe iubita mea, pe Stefi. La modul cel mai sincer, as putea spune ca Youtube-ul, din vizualizari, nu e profitabil", a marturisit Verestiuc.Vloggerul a explicat ca o sursa importanta de venit pentru un vlogger de succes este promovarea unor produse. Andrei Verestiuc a aratat, insa, ca intr-o astfel de situatie, daca pui conditia libertatii editoriale, risti sa nu primesti contractul.Vloggerul a dat si un exemplu concret. "Am fost contactat sa prezint noile modele Dacia . Am dat costul, mai mic decat cele pe piata, dar am cerut sa prezint natural si real acele masini, dupa care nu a mai raspuns nimeni. Multa lume crede: te platim, dar zici ce vrem noi. Eu sunt de parere ca daca ma platiti nu o sa imi bat joc de produsul vostru, dar trebuie sa gasim o solutie in care sa colaboram fara sa mintim si sa exageram cu cat de tare e un produs", a mai aratat Verestiuc.Tanarul, care prezinta pe canalul sau de Youtube masini, sustine ca o alta afacere in care sa fi investit doi ani ar fi fost mai profitabila, dar pentru el conteaza ca ii place foarte mult ceea ce face."Cand am inceput canalul mi-am zis ca daca nu castig nimic si bag bani de la mine, dar conduc masini faine sunt multumit. Uite, ca am ajuns sa conduc masini pe care nu as fi avut sansa sa le conduc in viata mea. Pentru mine, canalul asta e si o experienta de viata, nu e doar ca sa fac bani", a mai aratat Andrei Verestiuc, care si-a anuntat fanii ca lanseaza si optiunea care le permite urmaritorilor multumiti de produsele sale sa ii faca donatii, folosindu-se astfel si cea de-a patra metoda prin care un youtuber poate castiga bani.