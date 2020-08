Ce efecte benefice ofera pasiunea pentru jocuri video?

Cu timpul, dezvoltarea tehnologiei si cresterea exponentiala de la an la an a doritorilor de jocuri au determinat o dezvoltare exploziva a industriei si aparitia unei competitii acerbe pentru captivarea atentiei publicului.De ce jocurile video genereaza o dorinta atat de intensa de-a le practica? Drept raspuns, Nick Yee - cercetator american specializat in psihologie si studiul socializarii virtuale - identifica in cartea sa Motivatii pentru a juca jocuri online, aparuta in anul 2016, trei componente motivationale:● dorinta de-a concura impotriva altora si de-a castiga, cunoscand structura si regulile jocului;● dorinta de socializare, de conectare intr-o forma sau alta cu alti oameni, inclusiv de-a face parte dintr-un efort de grup;● dorinta de evadare din realitate.Un studiu publicat tot in 2016 de catre H.J. Tone, H.R. Zhao si W.A. Yan constata existenta elementelor care atrag jucatorii: distractia si relaxarea, lipsa constrangerilor prezente in viata reala, componenta artistica, interactivitatea si competitivitatea oferite.Este adevarat ca gaming-ul solicita intreaga atentie a jucatorilor, pana la punctul in care parintii trebuie sa intervina in programul propriilor copii pentru a echilibra timpul cu jocul online cu perioade petrecute in aer liber.Se intampla ca inclusiv adultii sa dezvolte atractii obsesive pentru un anumit joc, in care ar vrea sa stea la infinit, pentru placerea de-a interactiona si de-a trece de la un nivel la altul.Cu toate acestea, oricat de incredibil ar putea parea pentru unii, acest hobby ofera multiple avantaje:● Conexiunea puternica cu eul-copil din interior - viata stresanta si, de multe ori, monotona, petrecuta in marea majoritate a timpului la serviciu ofera putine sanse de deconectare; aceasta din urma este componenta care, o data cu inaintarea in varsta, tinde sa se piarda si, impreuna cu ea, sa dispara o sursa extraordinara de fericire, pe care o pot reinvia jocurile video.● Evadarea usoara, fara costuri exorbitante, din realitatea stresanta - cursul vietii vine la pachet cu din ce in ce mai multe surse de presiune: nevoia de-a urmari dezvoltarea carierei, de-a plati ratele la banca, de-a dobandi bunuri care asigura un oarecare statut social; in acest conext, gaming-ul reprezinta o modalitate excelenta de relaxare si de eliberare din stresul cotidian.● O mai buna coordonare maini-ochi - gamerii au o mai buna orientare in spatiu si abilitati motorii mai fine decat cei care nu apeleaza la aceasta forma de distractie; in plus, ajuta la o mai buna concentrare asupra sarcinilor de zi cu zi.● Imbunatateste memoria, viteza de procesare a informatiilor si de identificare a solutiilor la problemele cotidiene, capacitatea de-a lucra in regim multitasking.● Reprezinta un excelent mod de-a petrece timpul liber impreuna cu cei dragi sau de unul singur - imaginea clasica a jucatorului pe consola este stand pe canapea in fata televizorului, dar accesoriile disponibile pentru gamerii pasionati pot oferi noi valente placerii de-a petrece timpul liber pe consola:, joystick-uri de tip mansa de avion sau volan auto, consola joystick retro pentru jocurile de lupta, casti audio 7.1 bluetooth etc.● Poate fi o modalitate distractiva de a face efort fizic - Nintendo Wii, precum si competitorii sai, ofera atat jocuri de tip simulator, cat si accesorii joystick pentru tenis, dans sau box; aceasta simulare nu se ridica, probabil, la nivelul unei sesiuni intense de cardio la sala, nici nu presupune interactiunea cu un anume partener, dar este foarte distractiva!● Este remediul perfect contra plictiselii - o lunga asteptare la coada, la administratia locala, ori poate o calatorie cu trenul de cateva ore ar trece nebanuit de repede si foarte distractiv alaturi de o consola portabila.● Tine mintea activa - pe masura ce inaintam in varsta, conditia fizica si abilitatile mintii scad inevitabil si, precum antrenamentele sustin sanatatea corpului, la fel jocurile, inclusiv cele video, mentin mintea intr-o forma buna; in plus, studiile arata ca persoanele in varsta care includ in activitatile lor jocuri de orice fel au un risc de 2,5 ori mai scazut de-a se imbolnavi de boli degenerative precum Alzheimer.In concluzie, daca stim sa mentinem armonia in viata noastra, vom aloca timp atat celor dragi, cat si propriilor nevoi, muncii si hobby-urilor.Ne putem relaxa prin lecturi, urmarind filme, ori prin jocuri pe consola sau computer si putem avea astfel o viata bogata in experiente, bucurandu-ne de orice beneficiu al vietii moderne, fara a risca o cadere in adictie, deoarece echilibrul este cheia.