Cum sa editezi un video pentru YouTube in Filmora, in 5 pasi simpli

Editarea video poate fi o adevarata provocare pentru unele persoane. De la compilarea mai multor videoclipuri, la adaugarea de efecte, de text si multe alte detalii, toate pot fi invatate foarte usor daca folosesti Filmora9. Este cel mai intuitiv program de editare video, fiind ideal pentru incepatori.Cu Filmora orice persoana poate invata cum sa editeze un video in cel mai scurt timp posibil, indiferent de modificarile pe care vrei sa le aduci unui fisier video.Nu trebuie sa fii un profesionist in editare video pentru a folosi Filmora9, un soft care vine atat in varianta gratuita, cat si cu plata, in functie de modul in care doresti sa il folosesti. Pentru un incepator insa, varianta gratuita este cea indicata. Filmora este compatibil atat cu sisteme de operare Windows, cat si cu Mac sau Linux.Wondershare Filmora este un video editor care te va ajuta sa editezi cu usurinta orice clip video astfel incat sa obtii un video profesional. Astfel, cu ajutorul acestui editor video poti realiza un video de calitate, pentru a-l urca pe YouTube.1. Deschide Filmora9 si selecteaza File -> New Project. Alege apoi rezolutia pe care doresti ca videoclipul sa o aiba (cea mai comuna este 16:9) si incarca videoclipurile pe care doresti sa le editezi, din calculator 2. Asaza videoclipurile in ordinea dorita, apoi taie partile pe care doresti sa le scoti din videoclip. Poti face asta selectand pe rand partile pe care doresti sa le tai si apoi apasa pe pictograma care arata precum un cos de gunoi.3. Imbunatateste calitatea videoclipului, daca este necesar. Poti incepe prin imbunatatirea culorilor. Tot ce trebuie sa faci este sa selectezi secventa pe care vrei sa o modifici apoi sa apesi pe pictograma in forma de paleta de culori. Se va deschide o fereastra noua de unde poti alege dintr-o multim de template-uri care modifica automat culoarea unui video, fara sa faci tu eforturi pentru a nimeri nuanta potrivita. Astfel poti face ca videoclipul sa aiba culoi placute, astfel incat sa nu fie prea rece, sau din contra, prea cald.4. Dupa ce ai editat partea video, acorda atentie sunetului. Daca necesita imbunatatiri da click pe "audio" si alege optiunea care ti se potriveste. Poti fie sa indepartezi zgomotul de fundal apasand pur si simplu pe "Denoise: Remove background noise", fie sa ajustezi nivelul sonor cu ajutorul "Fade In" si Fade Out".5. Acum nu iti mai ramane decat sa salvezi videoclipul in calculator pentru a-l urca apoi pe TouTube. Apasa pe "Export" si alege formatul pe care doresti ca videoclipul sa-l aiba.