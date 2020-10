YouTube interzice continutul care include teorii ale conspiratiei. Genul de teorii interzise

Compania a afirmat pe blog ca va incepe sa aplice imediat aceste politici extinse referitoare la ura si hartuire si ca le va intensifica in urmatoarele saptamani.Anuntul YouTube survine dupa masurile anuntare recent de alte companii mari, intre care Facebook si Twitter , impotriva continutului QAnon.Facebook a anuntat in aceasta luna ca va elimina paginile, grupurile si conturile de pe Instagram care reprezinta QAnon.QAnon este o teorie a conspiratiei nefondata care sustine ca presedintele american Donald Trump se lupta in secret cu o cabala de pradatori sexuali de copii care include democrati de rang inalt, elite de la Hollywood si aliati ai statului paralel (deep state). FBI a numit aceasta teorie ca fiind o posibila instigare la terorism intern.Teoria conspiratiei imprumuta totodata unele elemente ale teoriei pizzagate, despre o retea de pedofilie condusa de la un restaurant din Washington, D.C.Un purtator de cuvant al YouTube a declarat ca interdictia recenta se refera la continutul care are ca tinta persoane sau grupuri protejate, cum ar fi grupurile religioase sau etnice.YouTube a aratat ca a eliminat zeci de mii de video-uri legate de QAnon si ca a blocat sute de canale legate de QAnon, de la actualizarea politicii sale referitoare la raspandirea urii, in iunie 2019.