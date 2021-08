Spy Shop, distribuitor și importator sisteme de securitate, creștere cu 40% după primele 6 luni din 2021

SC SPYSHOP SRL, compania care administrează site-ul spy-shop.ro , unul dintre cei mai mari importatori și distribuitori de sisteme de securitate și supraveghere video din România, a raportat anul trecut afaceri de 10 milioane euro, în creștere cu 60% față de anul 2019.În primele 6 luni ale anului 2021, Spy Shop a avut o creștere de 40% față de aceeași perioadă a anului trecut, procent estimat și așteptat de managementul companiei.“Pentru acest an estimăm o creștere de aproximativ 40% față de anul trecut pentru că lucrurile s-au mai așezat, au fost eliminate mare parte din restricții și oamenii și-au reluat oarecum obiceiurile și ritmul natural: și-au reorientat bugetele de cheltuieli spre concedii și alte achiziții care le-au fost oarecum private anul trecut din cauza pandemiei.”, a declarat Sergiu Dăngulea, CEO Spy Shop.Chiar dacă oamenii s-au reorientat de la a cheltui banii exclusiv în mediul online odată cu relaxarea măsurilor anti-COVID, creșterea cererii pentru piața de imobiliare și noile branduri din portofoliu îi face pe cei de la Spy Shop să fie optimiști cu privire la menținerea trendului de creștere și pentru cealaltă jumătate a anului.“Până acum suntem în target, sperăm ca acesta să se mențină până la sfârșitul anului. Faptul că oamenii continuă investițiile în locuințe noi este de bun augur pentru domeniul nostru deoarece vor avea nevoie de echipamente de securitate și automatizare a casei. Constant încheiem parteneriate cu producători de renume din domeniu și ne creștem gama de produse pentru a le putea oferi clienților toate produsele de care au nevoie. Pe lânga asta am crescut capacitatea depozitului cu 50% anul trecut și vor urma investiții substanțiale în acest an pentru dezvoltarea companiei, atât din punct de vedere al resursei umane, cât și al proceselor de automatizare pentru creșterea eficacității”.Anul acesta, pe lângă faptul că și-au propus să acorde o importanță mult mai mare pieței de instalatori prin implementarea serviciilor de instalare prin parteneri și aplicația disponibilă pentru aceștia în magazinele de aplicații pentru Android și iOS, cei de la Spy Shop lucrează la aducerea unor noi produse de supraveghere video, antiefracție și smart home de la unii dintre cei mai cunoscuți producători și au fost bugetați 500.000 de euro pentru acțiunile de dezvoltare până la sfârșitul anului.Spy Shop este unul dintre principali importatori si distribuitori de sisteme de securitate și supraveghere video , înființat în anul 2009. Operează prin intermediul site-ului spy-shop.ro și are în portofoliu peste 50.000 de produse de securitate și supraveghere video, echipamente adresate clientului final cât și partenerilor B2B, instalatori și distribuitori.