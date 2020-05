Trei sferturi din conexiunile fixe de Internet din Romania sunt de mare viteza. RCS&RDS si Telekom, principalii jucatori (Infografic)

Sursa: ANCOM

Ziare.

com

"O veste buna din sectorul telecom: la finalul anului 2019, trei sferturi dintre cele 5,3 milioane de conexiuni de internet fix din Romania permiteau viteze foarte mari, de peste 100 Mbps. Acest lucru s-a vazut, de altfel, si pe parcursul starii de urgenta care tocmai s-a incheiat, cand retelele de internet fix din Romania, bazate in principal pe fibra optica , au sustinut cu succes cererea exceptionala de trafic.Nicicand in istorie retelele de comunicatii electronice nu au avut un rol atat de important pentru sprijinirea functionarii societatii noastre, a nevoilor noastre sociale, educationale, economice sau de alta natura, ca in aceste ultime doua luni - sa folosim Ziua Comunicatiilor pentru a le multumi si a-i felicita pe cei care au facut posibil acest lucru, de-a lungul timpului" a declarat presedintele ANCOM, Sorin GRINDEANU, cu ocazia Zilei Mondiale a Comunicatiilor, sarbatorita in fiecare an pe data de 17 mai.Iata cateva dintre cele mai relevante informatii cuprinse in raport:- 5,3 milioane de conexiuni la internet fix la sfarsitul anului 2019 (+4% evolutie anuala), dintre care 3,9 milioane, adica 74%, reprezentau conexiuni de foarte mare viteza.- Traficul mediu de internet fix/locuitor a fost de 29 GB/luna, cu 14% mai mult fata de anul precedent.- Rata de penetrare a internetului fix la 100 de gospodarii a fost de 64% la nivel national in anul 2019, in mediul urban fiind de 75%, iar in mediul rural de 49%.- In functie de numarul de conexiuni la internet fix inregistrat la sfarsitul anului 2019, RCS &RDS avea o cota de piata de 53%, Grupul Telekom 21%, ceilalti furnizori insumand 26%.- 12 milioane de conexiuni 4G (+16% crestere anuala), reprezentand 61% din totalul de 19,9 milioane de conexiuni active la internet mobil din tara noastra.- Traficul mediu de internet mobil/locuitor a fost de 3,7 GB/luna, cu 41% mai mult fata de anul precedent.- In functie de numarul de conexiuni active la internet mobil de la finalul anului 2019, Orange avea o cota de piata de 39%, Vodafone 25%, ceilalti furnizori insumand 36%.- 22,7 milioane de cartele SIM active de telefonie mobila, dintre care 58% pe baza de abonament si 42% pe baza de cartele preplatite.- Traficul mediu de telefonie mobila efectuat de un locuitor a fost de 4 ore si 44 minute/luna, respectiv de 44 SMS-uri/luna; nivelurile sunt in usoara scadere, pe fondul cresterii utilizarii aplicatiilor de mesagerie instant si retelelor sociale.- In functie de numarul de cartele SIM active la sfarsitul anului 2019, Orange avea o cota de piata de 39%, Vodafone 30%, ceilalti furnizori insumand 31%.- Telefonia fixa continua sa scada: 8 minute/luna reprezinta traficul mediu efectuat de un locuitor de pe telefonul fix, in scadere anuala cu 17%.- In functie de numarul de abonati la telefonie fixa de la sfarsitul anului 2019, Grupul Telekom avea o cota de piata de 40%, RCS&RDS 35%, ceilalti furnizori insumand 25%.Televiziune- 7,6 milioane de abonamente la servicii TV, dintre care 5,4 milioane erau abonamente prin cablu.- In functie de numarul de abonati de la sfarsitul anului 2019, RCS&RDS avea o cota de piata de 53%, Grupul Telekom 17%, ceilalti furnizori insumand 30%.- Veniturile din sectorul telecom au crescut cu 3% in anul 2019, ajungand la 16,5 miliarde de lei, adica 3,5 miliarde de euro.- Segmentul de telefonie mobila a generat 39% din totalul veniturilor din piata, segmentul de internet fix si mobil a generat 30%, segmentul de retransmisie a programelor TV 14%, celelalte servicii insumand 17%.- In medie, venitul lunar din sectorul telecom a fost de 71 lei per locuitor.- In functie de veniturile obtinute in 2019, Orange avea o cota de piata de 26%, Grupul Vodafone 24%, Grupul Telekom 24%, ceilalti furnizori insumand 26%.Raportul de date statistice privind piata de comunicatii electronice din Romania pentru anul 2019 este realizat de ANCOM pe baza datelor statistice raportate semestrial de furnizorii care au obligatia de a transmite catre ANCOM valorile indicatorilor corespunzatori categoriilor de servicii conform Deciziei nr. 333/2013 si va fi disponibil pe parcursul saptamanii viitoare, pe site-ul institutiei