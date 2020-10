Afaceri care cresc pe timp de pandemie. In vizita la o agentie de Web Design

Cei care au fost mereu la curent cu directiile si tendintele de evolutie a multor piete, nu au avut nicio problema in a pune accentul de pe offline pe online. Insa o buna parte dintre business-urile mici, bazate pe vanzarile directe au trebuit sa faca rapid schimbari si sa se adapteze din mers provocarilor noilor realitati.Astfel, in aceasta perioada agitata si incerta, cu mare preocupare pentru online si digitalizare, agentiile de webdesign au trebuit sa raspunda unui numar tot mai mare de proiecte noi sau solicitari suplimentare pentru cele existente.Pentru a vedea care sunt cele mai bune afaceri, cu potential de dezvoltare in viitor si cum se vad lucrurile din interiorul unei agentii full service, ne-am adresat lui Daniel Chiriceanu - Manager & Online Specialist de laDC: In ceea ce priveste echipa noastra, singura mare schimbare a fost ca am inceput sa lucram toti de acasa pe perioada starii de urgenta. De indata ce restrictiile s-au ridicat, am revenit la birou, pentru ca suntem mai productivi aici decat acasa.Solicitarile au fost multe inca de la inceputul perioadei de pandemie. Prioritate au avut clientii existenti, care au trebuit sa isi schimbe strategia online foarte rapid. Dupa 2 luni, solicitarile acestora s-au redus si am putut prelua proiecte noi. Clientii nostri realizeaza acum, mai mult ca oricand, importanta unui site si a unei strategii de promovare online.DC: Dupa cum era de asteptat, interesul pentru comert si magazine online a fost cel mai mare. Foarte multe magazine, care au fost nevoite sa isi reduca drastic activitatea, au trebuit sa mizeze pe vanzarile online, sa isi concentreze eforturile si energia in aceasta directie.La fel de solicitate au fost si integrarea de automatizari in site, cum ar fi generarea automata de note de transport, facturare automata, notificari prin sms la comenzi si platile cu cardul.Am avut si cateva proiectele care tin de firme de livrari la domiciliu, catering, restaurante si fast-food-uri, sali de fitness, care au trebuit sa supravietuiasca inchiderii localurilor si locatiilor clasice.Un alt domeniu care a avut si are tot mai mare cautare si pentru care cream site-uri speciale, este cel al educatiei si scolilor online.De asemenea, serviciile de promovare cunosc un nivel mult mai ridicat fata de perioada similiara a anului trecut.R: In functie de activitatea din agentia voastra, ce afaceri credeti ca sunt cele mai de viitor?DC: Faptul ca antreprenorii au devenit constienti ca dezvoltarea afacerilor online nu este doar o cheltuiala in plus, ci si o sursa importanta de dezvoltare si profit, se resimte in cererile pe care le primim.Din cererile care vin catre noi, vedem si o crestere simtitoare a interesului pentru realizarea de magazine online, cu produse sanitare (masti, dezinfectanti), mancare proaspata si jucarii pentru copii.Site-urile care credem noi ca vor avea succes sunt cele care aduc functionalitati ce rezolva cat mai multe probleme pentru consumatori. Recent am lansat o platforma pentru planificarea nuntilor si una pentru interactiunea dintre medicii stomatologi din Romania.DC:In primul rand site-ul trebuie sa fie bine pus la punct, atat vizual cat si din punct de vedere tehnic, sa fie optimizat corect si sa se incarce rapid pe toate dispozitivele. El trebuie sa raspunda rapid si simplu la nevoile vizitatorilor. Trebuie facut, sa vanda' si sa reflecte corect identitatea brandului.In al doilea rand, trebuie creata o strategie de promovare eficienta. Aici avem mai multe variante: promovare pe Google prin Google Ads, promovare SEO pentru a castiga pozitii in rezultatele cautarilor din Google si campaniile de promovare pe retelele sociale. In functie de obiectivele fiecarei afaceri si bugetul alocat se aleg metodele cele mai eficiente care genereaza cel mai bun ROI (return of investment).DC: Sa ramana optimisti si, acolo unde domeniile de activitate o permit, sa mizeze pe trecerea afacerilor din offline in online si sa ia toate masurile necesare pentru sustinerea, promovarea si dezvoltarea lor. Este cea mai sigura directie, cu cel mai mare potential.Sunt si domenii de activitate unde trecerea afacerii in online nu este posibila, de exemplu tot ce tine de organizarea evenimentelor in spatii inchise. Pe acestia ii sfatuim ca in timpul pe care il au la dispozitie sa gandeasca o alta afacere orientata catre online, poate chiar legata de domeniul evenimentelor.Mediul de afaceri din Romania trece prin cea mai mare schimbare din ultimii 10 ani, afacerile se restructureaza si isi regandesc strategia pentru urmatorul an. Cei care anticipeaza cel mai bine schimbarile din nisa lor, au sansa sa isi consolideze mai bine pozitia in piata.