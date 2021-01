Alegerea domeniului web: Punctul de plecare al imaginii unui business in online

Studiul intitulat COVID-19 and E-commerce , care a cuprins date din Brazilia, China, Germania, Italia, Republica Coreea, Federatia Rusa, Africa de Sud, Elvetia si Turcia, releva faptul ca mai mult de jumatate dintre cei 3.7000 de respondenti fac cumparaturi online si se bazeaza mai mult pe internet pentru a se informa si a se distra.Pandemia a accelerat trecerea catre o lume digitalizata. Traim vremurile in care o afacere care nu are site, nu exista. Zeci de mii de afaceri au migrat online anul trecut, iar primul pas, pentru cei mai multi, a fost inregistrarea unui domeniu web.Specialistii ne sfatuiesc sa alegem domenii .ro, .com sau .eu, in functie de publicul caruia ne adresam. Totusi, daca acest lucru nu este posibil, se poate recurge la diverse TLD-uri pentru a obtine un efect cat mai bun. Inregistrarea de domenii prin Host-Age.ro nu poate sa fie altceva decat un succes, daca este sa luam in calcul faptul ca oferta este realizata din nu mai putin de 160 de extensii de domenii, precum .ro. com. net .org .eu .tv .casino .biz .jobs .blackfriday .blog .bet .app .business .cloud .agency .gratis .live .email .news .vip .promo .de .fr .it .es .uk .us etc.Host Age este partener al Registrului de Domenii RoTLD inca din anul 2002. Compania a inregistrat peste 22.000 de domenii in cei 19 ani de activitate si in momentul de fata ofera domenii .ro si .com la un pret competitiv, de doar 40 lei pe an, respectiv 50 lei pe an.Si mai mult decat atat, a doua cea mai veche firma de web hosting din Romania le ofera utilizatorilor posibilitatea de a selecta unul dintre cele 12 certificate securizate SSL/TLS, al caror pret de plecare este de doar 50 lei pe an.Compania care activeaza de 19 ani in domeniul serviciilor de gazduire web si inregistrare domenii se poate lauda cu sisteme performante, pachete avantajoase si poate cu cel mai rapid serviciu de relatii cu clientii:Host Age este si prima firma de profil care le ofera clientilor din Romania posibilitatea de a-si primi banii inapoi daca nu sunt complet satisfacuti de serviciile pentru care au optat, in primele 30 de zile de la inregistrare. Acest lucru nu face decat sa confirme calitatea serviciilor oferite. Michelin, Audi, LG, Avon, BCR, Fan Courier, BRD, HTC, Canon, Cec Bank, Enel, Omniasig, Mobexpert, Panasonic, Tchibo si Tuborg sunt cativa dintre clientii multumiti de serviciile Host-Age.ro.