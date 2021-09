Din ce in ce mai multe afaceri fizice se muta in mediul online. Afla motivul!

Daca detii un magazin fizic sau o alta afacere similara, probabil te-ai intrebat macar odata cum ar fi sa te muti in mediul online. Aceasta este o modalitate excelenta prin care sa cresti volumul de tranzactii si poate duce la o scalare rapida. Specialistii in web hosting de la THC.ro ne explica pe scurt care sunt avantajele antreprenorilor ce aleg un plan de gazduire web ieftina si isi lanseaza brandul pe internet!

eCommerce-ul este un domeniu aflat in crestere

Restrictiile cauzate de Coronavirus au declansat nevoia de adaptare. In aceasta perioada, consumatorii au efectuat cumparaturi preponderent de pe internet, acest comportament lansand un trend care nu pare sa se termine prea curand. In mod contrar, din ce in ce mai multi clienti prefera sa nu se mai deplaseze pana la magazin pentru a gasi ceea ce isi doresc.

Pe langa asta, perioada starii de urgenta a dovedit faptul ca internetul a devenit esential pentru vremurile din prezent si nu poate fi ignorat. Indiferent ca vinzi produse cosmetice, alimente, carti sau oricare alt obiect fizic, cei mai multi cumparatori nu au timp suficient sa ajunga la tine. Este important sa te adaptezi la cerintele acestora si sa-i servesti pe un server de web hosting pentru a putea rezista pe piata. In caz contrar, celelalte branduri vor avea un avantaj si vei pierde o parte uriasa din vanzari.

Poti sa creezi un magazin online in doar cateva ore

Te gandesti la faptul ca afacerile online sunt complicate si necesita investitii masive? Acest lucru nu este deloc adevarat, deoarece tehnologia a evoluat foarte mult in ultimii ani. Astfel, oricine poate crea acum un magazin cu ajutorul unei platforme precum Magento sau OpenCart. Alegerea o poti face in baza preferintelor personale si al nevoilor legate de partea de dezvoltare. Indiferent de alternativa, nu trebuie decat sa-ti alegi o tema si sa incarci produsele. Toate acestea vor fi realizate investind o suma minima pentru a angaja o persoana care sa se ocupe de proces. Nu ai nevoie de cunostinte tehnice nici pentru administrare, deoarece toate datele se afla in dashboard. In schimb, tot ce trebuie sa faci este sa te concentrezi pe atragerea clientilor.

Nu exista limite legate de profit

Dezvoltarea unei afaceri pe servere de web hosting nu necesita un buget imens de marketing, deoarece nu este nevoie sa cumperi spatii de lucru sau sa folosesti reclame precum cele de la televizor. Poti incepe insa cu niste campanii de Facebook si Google Adwords. Acestea iti permit sa ajungi rapid la un numar mare de oameni si sa afisezi mesaje prin care sa le atragi atentia. Daca vrei sa atragi trafic gratuit, exista posibilitatea de a-ti construi un blog si de a publica articole optimizate in functie de expresiile de cautare relevante domeniului in care activezi. Extinderea pe alte segmente de piata se poate face achizitionand un domeniu sau un plan de hosting diferit. Acest proces implica niste costuri minore in comparatie cu inchirierea si intretinerea unui magazin fizic, iar potentialul de a obtine profit este unul imens.

Din aceleasi motive, multe afaceri s-au mutat deja in online. Contextul socio-economic actual a creat schimbari in ceea ce priveste comportamentul de cumparare, iar nivelul tranzactiilor pe internet se afla in continua crestere. Alege un plan de web hosting si poti incepe si tu sa vinzi pe internet!