Marketing Online Integrat - Solutia Reala la Contextul Economic din 2020

In cazul afacerilor mici si mijlocii, aceste noi provocari nu aduc doar probleme, ci ne testeaza abilitatile de a gandi "out-of-the-box" si de a implementa solutii viabile de marketing, publicitate, design, social ...O afacere in sec XXI are nevoie de cat mai mult "reach", un cuvant care este rostit din ce in ce mai des in agentiile de promovare online. Acest "reach" reprezinta in realitate cat de bine esti cunoscut, sau mai bine zis cati oameni au auzit de tine.Datorita tehnologiei, internet -ului si a telefoanelor mobile , este mult mai usor in 2020 sa fii cunoscut. Dar la fel de usor ii este si competitorului tau...De aceea trebuie sa implementezi o strategie de marketing online care sa ti asigure nu numai clienti, dar si brand awareness, trafic organic si recunoastere social media.Poate deja esti familiar cu termenii "campanii PPC" sau Google Facebook Ads, iar de SEO nu mai zic, toata lumea face. Insa hai sa vedem cum poti obtine maximul de rezultate, folosind toate aceste 3 domenii.Nimic nu e intamplator pe lume, iar asa cum oamenii tin minte ca Tesla = Masina Electrica sau Xerox = masina de copiat, si tu trebuie sa iti alegi un nume reprezentativ pentru afacerea ta. Acest aspect iti va afecta pe veci strategia de marketing online, asa ca nu te grabi si scrie-ti ideile pe foaie. Iar daca deja ai un nume dar simti ca nu te reprezinta, incearca sa iti aduci aminte cum se numea inainte OLX.ro.Asa e, nu reusesti pentru ca numele folosit "nu suna bine", de aceea in perioada in care s-a rebranduit, OLX a folosit o campanie foarte agresiva atat online cat si in presa scrisa si reclame televizate pentru a intipari numele noului brand, fost Mercador, actual OLX.Daca ai depasit cu brio "botezul firmei" sa stii ca te asteapta lucruri marete.Sursa foto: cite.co.ukIn primul rand este foarte important sa intelegi si sa accepti faptul ca "nu esti cel mai bun la toate" are de fapt o baza reala.De multe ori auzim proprietari de afaceri care sustin ca si-au realizat singur campanii Google Ads sau ca fac promovare pe Facebook, dar in realitate isi cheltuie bugetul de publicitate foarte repede si rezultatele nu sunt multumitoare.Este crucial sa lucrezi cu o agentie care vrea si poate sa-ti duca promovarea online la un cu totul alt nivel.In primul rand, trebuie sa stii ce produs sau serviciu oferi si cui. Asta inseamna sa ai unsau sa fii expert in domeniul tau si sa stii deja piata.Agentiile sau freelancer-ii au o limita vis a vis de ce pot face, aici intervenind antreprenorii care dau o directie drumului de marketing. Ulterior, se pot obtine date din testari si performanta strategiilor implementate.Odata ce ai bazele afacerii puse poti sa incepi sa indeplinesti urmatoarele actiuni necesare:* Sa iti creezi conturi de business pe retelele principale de social media* Sa iti construiesti un site care sa fie la curent cu cerintele tehnice Google si de viteza* Sa incepi un blog pe site-ul tau, in care sa oferi informatii despre activitatea ta si informatii utile domeniului* Sa iti construiesti un logo dinamic si catchy, care va ramane in memoria clientilor. Nu te zgarci la bani dar nici nu alege cel mai scump, gaseste o pondere si cauta un designer cu portofoliu.Odata ce ai bifat toate aceste actiuni, ai bazele afacerii puse si esti gata sa iti vinzi produsele sau serviciul la o baza mult mai mare de clienti, poti incepe strategia de marketing online integrata Asta inseamna ca fiecare departament online de marketing trebuie sa fie administrat de o echipa competenta care iti poate aduce modificari in timp real si lunar la strategie si care, in mod activ, sa targeteze diverse cuvinte cheie si topic-uri ale business-ului tau.In primul rand, ai nevoie de opentru domeniul tau de activitate, pentru a putea crea continut (postari blog, ad-uri, etc), crea campanii PPC sau pentru a optimiza sau crea o strategie seo O strategie integrata, presupune folosirea tuturor uneltelor pentru promovarea si cresterea unor servicii simultan. Strategia se desfasoara pe 3-6 luni si poate fi modificata in functie de sezonalitate si rezultate.Sursa foto: pixabay.comStrategiile integrate sunt din ce in ce mai avantajoase si au o rata de succes mai mare, decat strategiile lunare facute "in sedinta".Iata 7 pasi practici pentru o campanie de marketing integrat de succes:1. Stabileste un goal (obiectiv) pentru intreaga campanie. Fie ca vrei sa marketezi un produs nou sau sa faci un slogan memorabil precum "Nu esti tu cand ti-e foame" de la Snickers.2. Alege canalele de marketing (SEO, PPC, Social, Presa Online etc.) si care va fi target-ul (tinta) acestora.3. Defineste persoana clientului in functie de canalul folosit. Cum arata clientul tau? Ce fel de mesaj l-ar face interesat de produsul sau serviciul tau? Cum trebuie sa ii "vorbesti"?4. Identifica managerii de canale. Pe scurt, cum spuneam si mai sus, fiecare canal de marketing online trebuie administrat in mod profesional, de catre un expert. Acesta va observa cresteri sau scaderi si va ajusta in functie de acestea pentru a isi atinge telul propus.5. Creeaza mesaje si bunuri adaptabile6. Stabileste un plan pentru a obtine lead-uri sau surse de potetiali clienti. Cum ajungem la clientul nostru? Pe ce retele sociale activeaza? Ce tip de cautari face in Google? Aici va fi utila lista de cuvinte cheie si topicuri despre care am vorbit la inceput.7. Lanseaza campania, masoara, optimizeaza si monitorizeaza.O strategie de marketing integrata este de dificultate crescuta si presupune un efort client-agentie pentru a putea executa ceva atat de maret. Bugetele nu vor fi low-cost, chiar si in perioada actuala cand preturile pentru spatiu de publicitate online a scazut. Insa trebuie sa te intrebi cat valoareaza un brand cunoscut si care este potentialul de ROI al investitiei.Ca in orice lucru facut, daca pui pasiune si munca rezultatul te va lasa uimit.Autor: Anthony David SladariuAgentia: Gun Media (www.gun.ro)