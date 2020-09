Mensis Agency - Servicii web design si marketing online pentru o afacere de succes!

Prezenta unei afaceri in mediul online insemna vizibilitate crescuta si profituri mai mari. Greseala cea mai mare pe care o fac afacerile la inceput de drum este ca nu stiu sa se promoveze. In ziua de azi, internetul este accesibil oricui. De aceea afacerile care au un site de prezentare isi pot atrage clienti printr-un design modern si informatii relevante despre nisa in care activeaza.Serviciile de creare site nu se adreseaza insa doar afacerilor care sunt la inceput de drum. Exista multe firme cu vechime, care inca folosesc un site vechi, greu de navigat si care se incarca foarte lent. Acesta este un cocktail sigur pentru a respinge clientii, si a fi penalizat de catre Google . Site-ul vechi poate fi refacut, dar cu un design mai modern.Majoritatea utilizatorilor de internet din ziua de azi apreciaza un site cu o viteza de incarcare rapida si un design modern. Numai o agentie web design cu experienta precum Mensis cunoaste solutiile rapide si eficiente pentru a va revigora site-ul si business-ul. Un design invechit va transmite aceeasi impresie despre afacerea dumnevoastra si clientilor. Nimeni nu isi doreste sa piarda din clienti deoarece site-ul afacerii este lent si are efecte si elemente grafice care se foloseau acum un deceniu.O agentie de web design, pe langa crearea de site-uri de prezentare si magazine online, se poate ocupa si de promovarea SEO. Optimizarea SEO este o strategie de marketing prin care site-ul tau va ajuge in mod organic (fara reclama platie) in primele cautari Google. Acesta insa este un process de durata, care in general este dictat de cat de mare si educate este competia in privinta promovarii online. Serviciile de optimizare site se adreseaza oricarui tip de afacere. Primele pozitii in motoarele de cautare vor aduce intotdeauna mai multi clienti decat campaniile PPC (campanii de reclame platite).Stiati ca un site web este prezent pe internet 24/7? Acest lucru inseamna ca, daca site-ul este in primele cautari, puteti sta linistit, iar clientii vor afla usor de dumneavoastra. Pentru a fi insa in primele cautari, site-ul trebuie sa fie de calitate. Google "vede" aceste semnale si le proceseaza in funcite de niste algoritmi interni. Daca afacerea ta este prezenta pe social media, si un numar mare de persoane va apreciaza, acesta este un indicator de calitate pentru Google. Articolele de pe blog , in care prezentati noutati din domeniu, ori ultimele stiri din interiorul afacerii, la fel reprezinta un semnal ca website-ul este intretinut, si actualizat.Promovarea pe retelele de socializare este o metoda utilizata de catre toate marile companii. Foarte multa lume isi petrece timpul pe Facebook , iar daca tu nu stii sa profiti de acest aspect, atunci poti fi sigur ca concurenta ta o va face. Crearea unei pagini de Facebook pentru o afacere nu iti ia mai mult de 10 minute. Insa avantajele pe termen lung pe care le aduce se vor vedea in cresterea profiturilor, si a unui nume de brand mult mai cunoscut.Optimizarea SEO, activitatea pe retelele de socializare si mentenanta site-ului pot fi activitati consumatoare de timp. Agentia Mensis insa, se poate ocupa de toate aceste aspecte. Succesul afacerii tale este doar la un click distanta. Accesand site-ul Mensis.ro poti face cunostinta cu o agentie profesionista in domeniul marketing-ului online.