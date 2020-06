O firma IT din Cluj-Napoca a facut site-ul unui guvern din Africa

Ziare.

Daniel Homorodean, CEO al companiei clujene, a declarat pentru Mediafax ca, incepand din toamna trecuta, s-a inceput un program de internationalizare in Africa, primele proiecte fiind deja in derulare, cu rezultate vizibile.IT-istii clujeni au oferit consultanta guvernelor de pe acest continent in domeniile digitalizarii institutiilor, dezvoltarii capacitatii tehnice nationale si constituirii comunitatilor tehnologice."Cu sprijinul nostru, Guvernul Rwandei a lansat la sfarsitul lunii aprilie site-ul propriu in limba engleza, care este limba oficiala, iar planurile prevad realizarea, tot cu ajutorul firmei noastre, a peste 300 de site-uri ale autoritatilor centrale din aceasta tara, de la ministere la alte institutii", a spus Homorodean.Acesta a precizat ca a calatorit frecvent in tari din Africa incepand cu anul 2008, dar nu a identificat oportunitati de afaceri decat in ultimii ani, dupa ce a constatat ca ritmul si perspectiva de dezvoltare va face din continent o piata fenomenala, cu o populatie care va ajunge la 2 miliarde de persoane in 2050."Pana in 2035, populatia apta de munca din Africa va cumula mai mult decat populatia apta de munca de peste tot din restul lumii. In plus, orice stat in momentul de fata are nevoie de digitalizare, mai ales cele din Africa care nu au capacitatea interna pentru acest lucru, deoarece nu i-a invatat nimeni.Ca sa poata sa isi dezvolte potentialul economic si demografic, statele africane au nevoie de informatizare", a explicat Daniel Homorodean.Propunerea firmei de IT din Cluj-Napoca avansata guvernelor unor state africane a fost dezvoltarea capacitatii nationale tehnologice, ceea ce inseamna dezvoltarea cunostintelor tehnice, metodologice, disciplina de lucru, procesul edicational tehnic si comunitatile tehnologice, astfel incat sa poate sa isi implementeze propriile solutii si sa le poata asigura mentenanta."Este un tip de oferta pe care altii nu il fac acolo, vorbim de peste 50 de tari, si am observat ca mesajul nostru a fost foarte bine primit. IT-ul antreprenorial romanesc este intr-o pozitie foarte buna ca sa livreze asa ceva, in conditiile in care si noi ne-am dezvoltat prin forte proprii, avem cunostinte si capacitate de know-how", a adaugat omul de afaceri clujean.Pentru a cuceri o bucatica din piata africana, IT-stii clujeni au inceput in urma cu doi ani sa participe la diverse conferinte si evenimente tehnice organizate pe continent, in care au reusit sa cunoasca oameni de afaceri din zona sau din institutiile publice centrale."Guvernul din Rwanda a fost primul cu care am reusit o conversie la nivel comercial, iar propunerile noastre au fost primite si sustinute astfel incat sa putem livra serviciile noastre de consultanta. Aici am incheiat doua proiecte de constructie de capacitate tehnica, de coaching, prin care noi transferam cunostinte tehnice unor echipe mixte din mediul privat si institutiile publice rwandeze pe diverse zone tehnologice. O astfel de zona a fost pe dezvoltarea web-site-urilor guvernamentale, unde avem o expertiza prin utilizarea unei tehnologii open sources complexa, pretabila la portaluri de mare capacitate", a mai spus Homorodean.Astfel, compania clujeana a ajutat la realizarea site-ului Guvernului din Rwanda, in limba engleza, care este una dintre cele doua limbi oficiale din tara, si care a fost lansat la sfarsitul lunii aprilie.In urmatorul an si jumatate se vor relansa peste 300 de site-uri pentru fiecare institutie centrala din Rwanda, ministere, institutii publice si se va ajunge pana la nivel de primarii, fiind vorba despre o abordare standardizata care are mari avantaje economice."Urmarim ca o echipa de maximum 10 persoane sa realizeze si sa asigure mentenanta celor 300 de site-uri, care vor avea aceeasi structura si reprezentare grafica", a mentionat Daniel Homorodean.De asemenea, firma din Cluj a ajutat si la dezvoltarea eco-sistemului IT din zona reusind sa constituie si prima comunitate din Rwanda axata pe tehnologia open source TYPO3, dar a acordat consultanta si unei universitati din tara pentru pregatirea viitorilor programatori.Feedback-ul autoritatilor rwandeze a fost unul pozitiv, acestea fiind incantate de noile tehnologii adoptate pentru noile portaluri construite cu ajutorul IT-stilor clujeni.Firma din Cluj, membra a Clusterului IT Transilvania, poarta discutii cu mai multe guverne din Africa care sa urmeze modelul rwandez.