Vrei sa-ti inregistrezi un site in 2017? Ce sa faci ca sa nu incasezi o amenda sau chiar sa ajungi la inchisoare

Domeniile web se inregistreaza potrivit principiului "primul venit e si primul servit". Insa chiar daca numele pe care vrei sa-l alegi este disponibil, acest lucru nu inseamna automat ca ai tot dreptul sa il inregistrezi, in cazul in care acesta intra in conflict cu o marca.

"Noi nu putem si nu verificam daca numele de domeniu pe care il selectati, sau utilizarea numelui domeniului, incalca drepturile legale ale altor parti. Noi insistam ca dumneavoastra sa investigati daca numele selectat sau utilizarea lui incalca drepturile legale ale altor parti", scrie ROTLD, compania care ofera serviciile de inregistrare de domenii cu extensia ".ro".

Deci cel ce isi inregistreaza domeniul web trebuie sa fie diligent si sa faca un minimum de verificari pentru a vedea daca altcineva are o marca cu acelasi nume sau cu ceva similar.

De asemenea, inainte de a inregistra un nume de domeniu, este recomandat sa inregistrati acel nume ca marca la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) pentru a dobandi dreptul exclusiv de a-l folosi si pentru a interzice altora folosinta lui neautorizata.

Este suficient sa depuneti cererea de inregistrare a marcii la OSIM, insa numai dupa ce v-ati asigurat ca marca nu va intampina probleme la inregistrare.

Daca in urma verificarilor prealabile reiese ca exista sanse foarte mari de inregistrare, atunci puteti inregistra domeniul web.

Termenul de eliberare a certificatului de marca este de aproximativ 9 luni, timp in care cererea trece printr-un proces de examinare a conditiilor de fond, de publicare in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala si de analizare a eventualelor opozitii din partea altor titulari de marci anterioare cu care s-ar putea crea confuzie.

Totusi, daca marca se inregistreaza, deveniti titularul ei inca de la momentul depunerii cererii.

Ce e o marca?

Marca este un semn distinctiv (poate fi de exemplu: un cuvant, o combinatie de litere si cifre, un desen, un slogan, un logo, poate consta din sunete sau chiar semne in miscare).

Marcile pot fi verbale, figurative, sonore, de culoare, de miscare, de pozitionare, tridimensionale sau combinate. O marca combinata va avea de regula si o parte verbala protejata.

Rolul marcii este de a diferentia producatorii sau furnizorii de servicii, dupa caz, in functie de calitatea produselor/a serviciilor oferite.

Asadar, marca este atat indicatorul provenientei bunurilor si a serviciilor, cat si al standardelor de calitate.

Imaginati-va ca intrati intr-un supermarket si vreti sa cumparati lapte, iar toate cutiile/sticlele provenind de la producatori diferiti ar arata la fel, fara nicio eticheta, mentiune sau culoare de ambalaj. Care este criteriul dupa care veti cumpara? In lipsa unor semne distinctive, cumparaturile s-ar face "la intamplare".

Pe o piata concurentiala, inevitabil apar si abuzuri. Pentru a impiedica actele de concurenta neloiala (reprezentand manifestari comerciale care aduc atingere unor drepturi dobandite anterior de catre o alta persoana asupra unui semn identic sau similar), s-a creat acest sistem al inregistrarii semnelor ca marci, acestea fiind protejate de tratate internationale, regulamente si directive comunitare si de legi speciale nationale.

Ce patesti daca incalci legea

Normele de concurenta neloiala din Romania (Legea nr. 11/1991) impiedica si pedepsesc (constituind contraventie sau infractiune, dupa caz) orice fapte care sunt de natura sa creeze prin orice mijloc o confuzie cu intreprinderea, produsele sau activitatea industriala sau comerciala a unui concurent sau indicatiile a caror folosire, in exercitarea comertului, sunt susceptibile sa induca publicul in eroare cu privire la natura, modul de fabricatie, caracteristicile, aptitudinea la intrebuintare sau cantitatea marfurilor.

Cu alte cuvinte, legea concurentei neloiale pedepseste faptele de castigare a clientelei fara efort propriu, profitand de reputatia titularului de marca (practica numita deturnare de clientela).

Poti face inchisoare de la trei luni la doi ani sau poti primi amenda daca numele unei firme e folosit in asa fel incat "sa produca confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant (...) sau producerea in orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea spre vanzare ori vanzarea unor marfuri sau servicii purtand mentiuni false privind marcile, (...), originea si caracteristicile marfurilor, precum si cu privire la numele producatorului sau al comerciantului, in scopul de a-i induce in eroare pe ceilalti comercianti si pe beneficiari".

Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice prevede o pedeapsa cu inchisoarea la 3 luni la 2 ani sau amenda pentru acte de contrafacere constand in: "realizarea sau utilizarea fara consimtamantul titularului, de catre terti, in activitatea comerciala, a unui semn identic sau asemanator cu o marca pentru produse sau servicii identice sau asemanatoare, daca ar produce un risc de confuzie in perceptia publicului, incluzand riscul de asociere a marcii cu semnul".

Daca marca este una de renume, serviciile/produsele nu pot fi nici macar diferite.

Legea sanctioneaza faptele "de natura sa produca confuzie" sau care "ar produce un risc de confuzie", ceea ce inseamna ca, pentru a fi in prezenta unui act de concurenta neloiala, nu este necesar sa se fi produs deja o confuzie, ci doar sa existe un risc in acest sens.

Riscul de confuzie se raporteaza la consumatorul obisnuit, cu atentie mijlocie, cu un nivel de educatie si de inteligenta mediu, comun.

Zece motive pentru care sa va inregistrati marca inainte de a achizitiona domeniul web

1. Deveniti proprietarul exclusiv al denumirii respective, putand interzice folosirea de catre altii a unui semn similar sau identic chiar la o saptamana dupa depunerea cererii la OSIM.

2. Asigurati identitatea si unicitatea companiei, a produselor si a serviciilor dvs.

3. Evitati conflictul ulterior cu o marca similara ce apartine altui titular, evitand ca, la un moment dat, sa trebuiasca sa va "re-branduiti" si sa modificati domeniul web, pierzand traficul acumulat.

4. Asigurati o baza puternica pentru crearea si dezvoltarea unui brand propriu.

5. Marca aduce valoare economica companiei. Ea poate fi licentiata, vanduta, adusa ca aport la capitalul social sau poate constitui garantie.

6. Va protejati investitiile financiare facute cu publicitatea.

7. Va protejati afacerea impotriva actiunilor de parazitism ale altora.

8. Evitati sa fiti dati in judecata de catre titularul marcii cu care sunteti in conflict si sa platiti despagubiri. Puteti sanctiona dvs. actele de contrafacere ale tertilor care va prejudiciaza.

9. Evitati sa vi se inchida sau sa vi se transfere fortat domeniul web pe numele altui titular de marca.

10. La inregistrarea marcii, costurile sunt mai mici, iar protectia este mai mare decat la momentul aparitiei unui conflict.

Articol realizat de cabinetul de avocatura Coltuc

