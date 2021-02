WhatsApp anunta o noua actualizare privind politica de confidentialitate. Ce se intampla cu datele personale ale utilizatorilor

Dupa ce milioane de utilizatori au renuntat la WhatsApp si au trecut la Signal ori Telegram , din cauza notificarii afisate la inceputului primei luni a anului privind partajarea datelor personale cu Facebook , WhatsApp vine acum cu o noua notificare, menita sa nu mai sperie la fel de tare utilizatorii.Noua notificare incepe prin a le explica utilizatorilor ca discutiile dintre ei sunt criptate si ca nici textele, nici comunicarile audio- video nu pot fi citite, ascultate sau urmarire de WhatsApp ori Facebook.Intr-un al doilea ecran al aceleiasi notificari, WhatsApp explica cum vor fi procesate de Facebook doar datele personale rezultate din relatiile cu business-urile (comenzi, cumparaturi, suport tehnic etc.) Discutiile dintre utilizatori si companii nu sunt criptate.Notificarea va fi afisata tuturor utilizatorilor WhatsApp pe parcursul urmatoarelor saptamani. Aceasta insoteste schimbarile din modul in care sunt gestionate datele personale ale utilizatorilor, ca urmare a introducerii unor functii de comert electronic, disponibile acum doar in anumite tari, precum Brazilia si India. Facebook va folosi datele generate de comunicarea dintre utilizatori si companii pentru targetarea cu reclame. Prin functiile de shopping din WhatsApp, Facebook va sti mai bine ce-si doresc sa cumpere utilizatorii si le va servi reclame in consecinta.Noua politica ar fi trebuit sa intre in vigoare din 8 februarie, insa, din cauza reactiei potrivnice a utilizatorilor, aparent o surpriza pentru WhatsApp, s-a decis amanarea implementari acestora pana pe 15 mai.