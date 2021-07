Noile reguli de utilizare ale WhatsApp ajung in atentia Comisiei Europene. Controversata modificare pentru care a fost depusa plangere

Noile reguli, amanate pana pe 15 mai

Alba-neagra cu ancheta

Aceste noi reguli nu sunt "nici transparente, nici comprehensibile pentru utilizatori ", afirma BEUC si opt dintre asociatiile sale membre, acuzand WhatsApp de "multiple incalcari ale drepturilor consumatorilor europeni".Aceste asociatii au depus o plangere la Comisia Europeana, precum si la reteaua europeana a autoritatilor insarcinate cu protectia consumatorilor.WhatsApp, serviciul de mesagerie al Facebook , i-a informat la inceputul anului pe cei circa doua miliarde de utilizatori ai sai ca trebuie sa isi dea consimtamantul pentru noi conditii de utilizare.Compania a amanat apoi pana la 15 mai aplicarea noilor reguli, in contextul protestelor, utilizatorii fiind ingrijorati ca serviciul de mesagerie sa nu impartaseasca mai departe datele cu Facebook, compania-mama.Mai multe tari, printre care si Germania, au interzis temporar grupului Facebook sa utilizeze datele de la WhatsApp."De mai multe luni, WhatsApp isi bombardeaza utilizatorii cu mesaje agresive si repetate pentru a-i forta sa accepte noile sale conditii de utilizare si politica sa de confidentialitate", a denuntat directoarea generala a BEUC, Monique Goyens, citata intr-un comunicat.BEUC si cele opt asociatii membre considera ca este "imposibil pentru consumatori sa aiba o idee clara privind consecintele schimbarilor asupra protectiei vietii lor private, in special in ceea ce priveste transferul datelor lor personale spre Facebook si spre alte parti terte"."WhatsApp a fost in mod deliberat ambiguu pe acest subiect, iar consumatorii ar fi expusi la prelucrarea la scara mare a datelor lor fara un consimtamant valabil", a criticat Monique Goyens."Le cerem autoritatilor sa ia rapid masuri impotriva WhatsApp pentru a se asigura ca (serviciul) respecta drepturile consumatorilor", a adaugat ea.Comisia Europeana si autoritatile nationale insarcinate cu protectia consumatorilor trebuie sa decida acum daca deschid sau nu o ancheta.Uniunea consumatorilor subliniaza de asemenea ca noile conditii de utilizare ale WhatsApp sunt in curs de analizare de catre autoritatile europene de protectie a datelor pentru a stabili daca sunt incalcari ale legislatiei din acest domeniu.BEUC regrupeaza 46 de asociatii de protectie a consumatorilor din 32 de tari europene.