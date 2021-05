WhatsApp face un pas in spate in scandalul noilor conditii de utilizare a aplicatiei. Ce vor pati cei care nu vor accepta actualizarile

Cu doar o saptamana inainte de termenul limita la care utilizatorii WhatsApp trebuie sa accepte noile conditii de utilizare, oficialii companiei anunta ca revin asupra deciziei de a limita functionalitatea pentru cei care nu apasa butonul prin care sa-si dea acordul.Initial, WhatsApp a amenintat ca utilizatorii care nu sunt de acord cu noile conditii vor pierde, treptat, accesul la mai multe functii ale aplicatiei. Acum, tonul comunicarii s-a schimbat, iar WhatsApp spune ca, si daca nu accepta conditiile, utilizatorii vor putea folosi produsul la fel ca si pana acum.In schimb, "rebelii" vor fi stresati cu notificari constante, care le vor aduce aminte ca nu si-au dat acordul. Cei de la WhatsApp spera, probabil, ca acest gen de presiune va fi mai eficient decat amenintarile.Nu se stie ce anume a determinat WhatsApp sa-si schimbe pozitia, insa este posibil sa existe un numar mare de utilizatori care nu si-au dat inca acordul, iar oficialii companiei sa se teama de un alt episod negativ, precum cel din momentul anuntarii noilor conditii, cand milioane de utilizatori au trecut la Telegram si Signal WhatsApp va incepe sa transfere noi informatii catre Facebook , legate de viitoarele functii de shopping ale produsului, functii care vor include si un instrument de plata. Cel mai probabil, Facebook vrea sa foloseasca datele de plata ale utilizatorilor WhatsApp pentru imbunatatirea targetarii reclamelor.Termenul limita pentru acceptarea noilor politici este 15 mai, insa, in conditiile in care nu vor exista alte repercusiuni in afara notificarilor, pentru cei care nu le accepta, acesta isi pierde din semnificatie.