WhatsApp risca o amenda de 50 de milioane euro pentru nerespectarea regulilor UE privind protectia datelor personale

Oficialii Facebook, Amazon, Apple si Alphabet, chemati la audieri la Bruxelles

Conform sursei mentionate, citata de adevarul.ro, propunerea de amendarea a WhatsApp cu 50 milioane de euro este initiata de Comisia pentru protectia datelor din Irlanda, iar valoarea amenzii este in consultare cu celelalte agentii de protectie a datelor din tarile europene.Ar fi vorba despre una dintre cele mai mari amenzi inregistrate in temeiul Regulamentului General privind Protectia Datelor din UE (GDPR) , un set de reguli de confidentialitate care a intrat in vigoare in 2018.Concret, Whatsapp este acuzata ca nu respecta cerintele de transparenta in cadrul regimului european de confidentialitate si ar putea fi obligata sa modifice modul in care gestioneaza datele utilizatorilor sai.Sursele citate de Politico arata ca aplicatia de mesagerie a esuat in a-si informa in mod corespunzator utilizatorii din UE despre modul in care partajeaza datele cu Facebook.Un purtator de cuvant al WhatsApp a declarat ca asteapta o decizie finala din partea Uniunii Europene.Parlamentarii europeni i-au invitat pe directorii generali ai Amazon, Apple, Facebook si Alphabet la o audiere la Bruxelles , pe 1 februarie, in conditiile in care incearca sa reduca puterile gigantilor americani din sectorul tehnologiei, prin intermediul legislatiei, transmite Reuters."Scopul audierii planificate este de a avea un schimb de opinii cu directorii generali ai celor mai mari patru companii care opereaza platforme de socializare la nivel mondial, pentru a afla despre modelele lor de afaceri actuale si conceptele referitoare la viitor, deoarece acestea se confrunta cu provocarile modificarii conditiilor pietei", arata o invitatie trimisa companiilor."Evenimentul va contribui la pregatirea membrilor Parlamentului European pentru viitoarele discutii privind potentialele noi reglementari destinate sectorului digital. Din toate aceste motive, dorim sa clarificam ca aceasta invitatie este doar pentru directorii generali", mai afirma invitatia.Potrivit invitatiei, parlamentarii sunt dispusi sa schimbe data intr-o alta zi din februarie sau martie, dar persoane apropiate companiilor au indoieli ca sefii acestora vor accepta invitatia.