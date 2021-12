Schimbare majoră la WhatsApp. Ce funcție nouă a fost introdusă

WhatsApp, aplicația cu mai mult de două miliarde de utilizatori din peste 180 de țări, vine cu un upgrade important.

De acum înainte vei avea posibilitatea să asculți mesajele vocale înainte de a le trimite. Funcția, care nu era disponibilă în versiunile aplicației, a fost solicitată sistematic de utilizatori. Update-ul a fost lansat oficial la nivel global.

Nu toate mesajele vocale sunt la fel. În cazul celor mai importante, ar fi întotdeauna bine să te asiguri că te-ai exprimat clar, de preferință fără zgomote de fundal care să deranjeze ascultarea mesajului de către destinatar. Cu toate acestea, până acum WhatsApp nu permitea, spre deosebire de rivalul Telegram, să asculți înregistrările înainte de a le trimite, scrie corriere.it.

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD