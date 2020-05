WhatsApp va permite adaugarea contactelor prin scanarea codurilor QR

Ziare.

com

Cele mai mai noi versiuni beta de WhatsApp pentru Android si iOS au primit un update care aduce posibilitatea adaugarii contactelor prin coduri QR.Fiecare utilizator va avea propriul cod QR si va putea scana codul altei persoane pentru a o adauga pe aceasta direct in agenda din WhatsApp.Practic, cand doi utilizatori vor sa tina legatura prin WhatsApp si vor sa se adauge reciproc in agenda aplicatiei, va trebui ca unul dintre ei sa afiseze pe ecran propriul cod QR din WhatsApp, iar celalalt sa il scaneze.Noua optiune precum si propriul cod QR se vor gasi in cadrul meniului de configurare al aplicatiei.Pana acum, WhatsApp s-a bazat exclusiv pe agenda telefonului, de unde a preluat intreaga lista de contacte. Pentru a adauga pe cineva pe WhatsApp, utilizatorul trebuia sa-l adauge mai intai in agenda telefonului.WhatsApp are deja integrata functia de scanare a codurilor QR, pe care o foloseste un pentru autentificarea in cadrul versiunii de desktop a aplicatiei.Disponibila deocamdata doar in varianta beta de WhatsApp, este posibil ca noua facilitate sa fie lansata oficial pentru totii utilizatorii peste cateva luni, timp in care aceasta va fi testata si optimizata.