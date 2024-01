Tastatura wireless din lemn sculptat: Fii elegant si eco!

Tastatura wireless din lemn iti aduce relaxarea de care ai nevoie atat pentru ochi, cat si pentru degete, in cazul in care obisnuiesti sa apelezi la tastatura pentru a lucra mai usor pe tableta. Astfel, vei avea un element din natura in preajma indiferent cat de mult timp petreci muncind.

Weekendul acesta iti recomandam Oree Board, o tastatura din lemn, prelucrata manual in Franta, in care sunt combinate o varietate mare de tipuri de lemn pentru o constructie puternica si o experienta tactila extrem de placuta.

"Combinam tehnologii de ultima ora de prelucrarea lemnului cu maiestria transmisa din generatie in generatie de prelucratorii de lemne din Franta. Fiecare obiect creat de Oree este prelucrat, finisat si asamblat manual in atelierul nostru din sudul Frantei", sustin producatorii.

