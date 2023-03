Microsoft joaca murdar impotriva Sony: Metoda controversata de promovare a Xbox One

Microsoft ar fi incheiat o intelegere cu partenerii video ai Machinima, un canal de pe Youtube dedicat jocurilor, prin care gigantul american le-ar fi oferit acestora bonusuri pentru promovarea consolei Xbox One, impunand conditia pastrarii confidentialitatii detaliilor acordului.

Campania a fost dezvaluita de Ars Technica, care a avut acces la e-mailuri adresate unor persoane cunoscute din Machinima, informeaza Mobile News.

Conform informatiilor cunoscute astfel, producatorii de continut video ar fi primit 3 dolari in plus la 1.000 de vizualizari pentru postarea unor videoclipuri care sa includa materiale promotionale de cel putin 30 de secunde despre Xbox One in primele doua minute si o mentiune verbala.

In e-mailurile mentionate se preciza si ca productorii isi eticheteaza videoclipurile "XB1M13" si trebuie sa posteze in perioada 13 ianuarie si 10 februarie pentru a primi bonusurile.

De asemenea, intr-o presupusa copie a sectiunii Termeni si conditii a intelegerii obtinute de Ars Technica se specifica faptul ca producatorii de continut nu vor spune "nimic negativ sau defaimator despre Machinima, Xbox One sau oricare dintre jocurile consolei" si nu vor mentiona implicarea lor in aceasta intelegere.

Promovarea, care pare ca ar incalca regulile Federal Trade Commission, ar urma sa se incheie in momentul in care videoclipurile respective vor atinge cumulat 1,25 milioane de vizualizari.

Consola Xbox One a fost lansata in noiembrie 2013, iar pana la finalul anului au fost vandute trei milioane de unitati.

Analistii anticipeaza o crestere puternica a vanzarilor pentru consola Sony PlayStation 4 in detrimentul Xbox One.

