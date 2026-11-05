De la ședința de dimineață la filmul de seară: cât de mult cerem, de fapt, de la internetul de acasă

Internetul de acasă trebuie astăzi să țină pasul cu mult mai multe decât browsingul sau un singur laptop conectat. Muncă de acasă, streaming, gaming, televiziune și mai multe dispozitive active simultan pot ajunge să împartă aceeași conexiune. De aceea, alegerea unui pachet bun începe cu felul în care este folosit internetul în casa ta și continuă cu o comparație atentă între serviciile, echipamentele și beneficiile disponibile.

O familie de patru persoane poate folosi internetul în patru moduri diferite

Să luăm o seară obișnuită într-o casă cu patru membri. Un părinte termină o videoconferință, celălalt urmărește ceva la televizor, un copil se joacă online, iar celălalt vede un serial sau clipuri pe alt ecran.

În același timp, telefoanele rămân conectate la Wi-Fi, o consolă poate descărca un update, iar prin casă mai există poate o tabletă și câteva dispozitive smart.

Fiecare activitate în parte pare ușor de susținut. Când se adună însă streamingul, gamingul, videoconferințele și mai multe dispozitive conectate simultan, cerințele pentru rețeaua de acasă cresc vizibil.

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De aceea, când alegi internetul fix pentru locuință, este mai util să te gândești la momentele în care toată lumea îl folosește în același timp decât la nevoile unui singur utilizator.

Viteza este importantă, dar experiența de acasă depinde de mai multe lucruri

Cifra trecută în dreptul vitezei este un criteriu important, însă nu explică singură cum se va comporta internetul în fiecare cameră.

Contează și routerul, standardul Wi-Fi, poziția echipamentului, distanța și obstacolele dintre acestea și dispozitive. La rândul lor, telefonul, laptopul sau televizorul trebuie să poată folosi tehnologia oferită de rețea.

Așa se explică de ce o conexiune poate funcționa foarte bine pe laptopul din living, iar experiența să fie diferită pe un televizor aflat mai departe. Diferențele dintre pachete devin mai ușor de înțeles atunci când le raportezi la utilizarea reală din casă, nu doar la viteza maximă afișată.

Compară mai întâi ce primești și alege apoi pachetul potrivit

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După ce știi de ce ai nevoie, comparația devine mai simplă. Orange are în prezent trei variante principale care combină internetul prin fibră cu televiziunea prin cablu: Extra, Supreme și Premiere. Extra și Supreme includ Fibră 1000 și Internet Box Wi-Fi 6, în timp ce Premiere vine cu Fibră 2300 și Giga Box Wi-Fi 7. Pachetele afișate în oferta actuală includ și 167 de canale TV.

Diferențele au sens dacă le pui în context. Pentru o casă în care se lucrează online, se face streaming, se joacă și sunt multe dispozitive active simultan, viteza și echipamentul inclus pot cântări mai mult în alegere. Într-o locuință cu un consum diferit, prioritățile pot fi altele.

Aici devine util și flow-ul Buy Online. Pachetele pot fi comparate direct pe site-ul Orange, iar oferta online arată din start ce include fiecare variantă. După alegerea pachetului, poți continua achiziția online sau poți solicita să fii contactat pentru ofertare. În prezent, Orange afișează pentru pachetele noi de fibră + TV o reducere de 50% în primele 24 de luni, disponibilă exclusiv online.

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Astfel, oferta nu trebuie să fie punctul de plecare. Poți porni de la nevoile casei, compari variantele și vezi apoi ce beneficii online sunt disponibile pentru pachetul care ți se potrivește.

Cum îți dai seama ce pachet ți se potrivește

Înainte să alegi, gândește-te la o zi obișnuită. Câte persoane folosesc internetul în același timp? Câte televizoare, laptopuri și telefoane sunt active? Există gaming sau work from home? Se întâmplă ca două sau trei persoane să urmărească simultan conținut video?

Merită să iei în calcul și televiziunea. În multe case, TV-ul clasic și streamingul sunt folosite împreună: poți începe cu știrile sau un meci și continua cu un film ori un serial online. Tocmai de aceea, un pachet care reunește internetul și televiziunea poate fi mai ușor de evaluat dacă te uiți la întreaga experiență, nu la fiecare serviciu separat.

Până la urmă, pachetul potrivit este cel care se potrivește modului în care trăiești și folosești internetul acasă, de la muncă și streaming până la gaming și televiziune.

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