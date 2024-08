Ce se întâmplă cu identitatea digitală după moarte. 61% dintre oameni sunt îngrijorați

Un nou studiu realizat de compania Kaspersky, intitulat „Excitement, Superstition, and Great Insecurity – How Global Consumers Engage with the Digital World”, scoate la iveală preocupările tot mai mari ale utilizatorilor legate de gestionarea identităților digitale după deces.

Conform raportului, 61% dintre respondenți cred că identitățile persoanelor decedate sunt extrem de vulnerabile la furtul de identitate, mai ales în contextul în care nu mai există nimeni care să monitorizeze activitatea conturilor acestora.

Studiul mai arată că 35% dintre respondenți consideră acceptabilă recrearea unei prezențe online a decedaților folosind inteligența artificială (AI), prin intermediul fotografiilor, videoclipurilor sau altor amintiri. Totuși, 38% dintre participanți dezaprobă această practică, subliniind problemele nerezolvate de confidențialitate și respect în mediul digital.

95% dintre utilizatori accesează rețelele sociale lunar

Într-o lume digitală în care 95% dintre utilizatori accesează rețelele sociale lunar, iar identitățile online cresc exponențial – cu 282 de milioane de noi conturi înregistrate între iulie 2023 și iulie 2024, preocupările legate de „moștenirea” digitală devin din ce în ce mai relevante. Interesant este că 67% dintre oameni cred că revederea imaginilor sau a poveștilor despre decedați poate fi supărătoare pentru cei apropiați.

Pentru a proteja confidențialitatea digitală, Kaspersky sugerează utilizatorilor să includă instrucțiuni clare în testament privind gestionarea datelor și conturilor online după moarte. De asemenea, utilizarea soluțiilor moderne de securitate, menținerea software-ului la zi și verificarea regulată a setărilor de confidențialitate sunt esențiale pentru limitarea riscurilor legate de amprenta digitală.

Studiul a fost realizat în iunie 2024 de Arlington Research pe un eșantion de 10.000 de respondenți din 10 țări, oferind o perspectivă globală asupra modului în care consumatorii percep și interacționează cu lumea digitală în continuă evoluție.

