La doar 30 de ani, Lucy Guo a fost desemnată de Forbes drept cea mai tânără miliardară care și-a construit singură averea, estimată la 1,3 miliarde de dolari. Crescută în Fremont, California, într-o familie de imigranți chinezi, Guo spune că a învățat valoarea banilor încă din copilărie, când făcea troc cu cărți Pokémon, vindea creioane colorate și transforma obiecte virtuale din jocul Neopets în bani reali.

Primul mare succes a venit odată cu Scale AI, compania de etichetare a datelor pentru inteligență artificială, pe care a cofondat-o și care a fost cumpărată de Meta într-o tranzacție uriașă, evaluată la 25 de miliarde de dolari. Azi, Guo conduce platforma Passes, lansată în 2022, ce ajută creatorii de conținut să-și monetizeze munca, și firma de investiții Backend Ventures, fondată în 2019.

De la studentă la Carnegie Mellon la parteneră a lui Peter Thiel

Drumul ei nu a fost unul convențional. După ce a renunțat la studiile de informatică și interacțiune om–calculator la Carnegie Mellon University, decizie care i-a nemulțumit pe părinți, Guo a intrat în Thiel Fellowship – programul miliardarului Peter Thiel ce oferă tinerilor 200.000 de dolari pentru a dezvolta startupuri. Această alegere i-a deschis calea spre antreprenoriat și proiecte cu impact global.

Recent, compania Passes a fost vizată de un proces colectiv ce acuză platforma de distribuirea unor materiale ilegale. „Doamna Guo și Passes resping categoric acuzațiile nefondate”, a transmis firma, explicând că acestea au apărut după ce au refuzat o cerere de plată de 15 milioane de dolari.

