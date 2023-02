Peste 80% din traficul de pe internet e adus de conținutul video. 5 trenduri care te fac vizibil în 2023

Știm deja cu toții că trăim într-o epocă în care online-ul a revoluționat cele mai multe capitole din viața noastră. Vom vorbi astăzi despre tendințele care ne pot influența semnificativ activitatea la locul de muncă – prin brandul personal construit în social media – sau micile afaceri pe care tot mai mulți români le au sau încearcă să le construiască.

Conținutul video domină lumea virtuală. Cifrele oficiale arată că 82% din traficul generat pe internet este făcut doar de conținutul video. În acest context, e important să monitorizăm trendurile (n.red. tendințele) din video marketing pentru a înțelege cum se schimbă mediul și pentru a lua decizii informate.

Fie că ești angajat într-o companie și ai postări în social media din domeniul tău de activitate, fie că ești antreprenor, pentru a rămâne relevant și vizibil către un public țintă, este necesar să iei în calcul integrarea conținutului video în strategia ta de postări.

Inter: Unde se produc inovații și unde se îndreaptă tehnologia?

Trendurile video pe care ți le voi prezenta în continuare îți vor arăta unde se produc inovații și unde se îndreaptă tehnologia și industria.

1. Clipurile video educaționale

Majoritatea afacerilor nu are nimic de-a face cu crearea de videoclipuri educaționale. Din acest motiv, companiilor li se pare un pic ciudat faptul că pot sau că ar trebui să investească în crearea conținutului video prin care își vor informa clienții potențiali despre produsele și serviciile lor. Procedând astfel, vor obține beneficii considerabile care își vor îmbunătăți marca în general și vor reuși să: răspundă direct sau indirect la întrebări frecvente legate de afacerea lor, să creeze încredere pe măsură ce informează audiența despre ceva, mai degrabă decât să vândă direct.

Videoclipurile educaționale funcționează pentru a atrage atenția publicului în timpul etapei de „conștientizare” a pâlniei de vânzări. De acolo, aceste videoclipuri pot oferi cunoștințe utile pentru a ajuta cumpărătorii să treacă în etapele de „considerare” și „încredere” - dobândind cunoștințe și dezvoltând mai multă loialitate față de brand pe parcurs.

2. Clipurile verticale, native pentru mobil

După ce fenomenul TikTok a luat amploare, și alte platforme de socializare au dezvoltat feed-uri speciale pentru clipurile video în format vertical: Instagram și Facebook Reels, YouTube Shorts.

Producția clipurilor video scurte are la bază ideea că timpul de atenție al consumatorului s-a scurtat, și ai foarte puțin la dispoziție pentru a capta atenția.

În general clipurile scurte măsoară între 15 și 30 de secunde.

Câteva recomandări

Fii autentic și captivant, nu ai foarte mult timp la dispoziție așa că folosește-l cu înțelepciune

Utilizează clipurile video scurte ca teasere pentru conținutul de lungă durată, clipuri video mai lungii, serii, podcasturi sau chiar articole pe blog.

Utilizează bucăți de conținut audio care sunt în trend. Clipurile scurte care sunt editate împreună cu piesele din trend au o mai mare vizibilitate în platforme.

3. Clipurile video live

Cifrele de audiență arată că publicul este dispus să stea și să urmărească streamuri live ore întregi, adesea ca zgomot de fundal. Acest trend a fost folosit din plin de TikTok, ceea ce l-a și făcut atât de popular în rândul utilizatorilor.

Utilizatorii Facebook petrec însă mai mult timp pe videoclipuri live și au o rată de implicare mai mare decât videoclipurile preînregistrate. Principalele platforme de socializare, precum YouTube, Facebook și TikTok oferă acum companiilor oportunitatea de a interacționa cu publicul țintă în timp real cu videoclipuri live.

Companiile pot folosi videoclipuri live pentru:

A distribui evenimente live cu urmăritorii

A arăta publicului călătoria din spatele unui produs sau serviciu

A găzdui interviuri cu lideri, influenceri și experți din industrie

A intra în culisele unora dintre operațiunile de afaceri

Educarea publicului despre cum să folosească anumite produse și servicii

Organizarea sesiunilor de întrebări și răspunsuri

4. Producția video devine mai ușoară

Una dintre cele mai semnificative tendințe în marketingul video este ușurința de a produce videoclipuri.

Datorită progreselor tehnologiei și software, devine din ce în ce mai ușor pentru oameni să creeze videoclipuri de înaltă calitate, chiar dacă nu au o experiență extinsă de editare video.

O tendință cheie care face producția video mai ușoară este creșterea editării video bazate pe cloud.

Aceasta permite utilizatorilor să își acceseze proiectele și instrumentele de oriunde, să colaboreze la proiecte în timp real și să stocheze și să partajeze fișiere mai eficient. Acest lucru facilitează crearea de videoclipuri de la distanță, păstrând în același timp legătura cu colegii de echipă sau cu clienții.

Dacă în trecut aveai nevoie de calculatoare ultra performante care să-ți permită să manipulezi fișierele video acum totul se poate întâmpla pe un cloud care folosește interfața oricărui telefon mobil. Asta transformă aproape orice telefon mobil într-o armă de marketing foarte puternică.

5. Conținut generat de utilizatori

Acest tip de conținut este extrem de eficient pentru că vine cu un foarte mare transfer de notorietate. Oamenii obișnuiți vorbesc în social media despre produsele și serviciile tale și asta crește foarte mult notorietatea mărcii, dar și încrederea în produsele și serviciile tale.

Gândește campanii cu mecanisme care presupun ca utilizatorii să creeze și să publice conținut video despre brandul tău.

Câteva idei în acest sens ar fi:

Concursuri în care oamenii trimit clipuri video iar câștigătorii primesc diferite premii

Plătești influenceri să creeze conținut cu produsele sau serviciile tale apoi să le distribuie în comunitățile lor.

Cere-le oamenilor să posteze conținut în care folosesc produsele tale și să motiveze de ce le-au ales. Stimulează acest efort cu discount-uri substanțiale sau premii surpriză.

Claudiu Ciobanu este expert in video marketing si antreprenor. Are o experienta de 14 ani in online si a fondat proiectul Ciobanu Media School, prima scoala de video marketing din Romania. Ofera cursuri de marketing digital si mentoreaza specialisti in diverse domenii de activitate, cu obiectivul principal de a-i ajuta sa invete cum sa creasca vanzarile si sa isi promoveze afacerile in social media, prin continut video.

