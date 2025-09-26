Trump a semnat ordinul care permite vânzarea TikTok în SUA: Cât va costa platforma social media. Oracle și Rupert Murdoch, printre presupușii viitori acționari

Autor: Silvia Deleanu
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 10:47
181 citiri
Trump a semnat ordinul care permite vânzarea TikTok în SUA: Cât va costa platforma social media. Oracle și Rupert Murdoch, printre presupușii viitori acționari
TikTok FOTO Pixabay

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat joi, 25 septembrie, un ordin executiv care stabilește condițiile unui acord prin care platforma TikTok, companie cu capital chinez, va fi transferată către un proprietar american. Potrivit unor surse din presa de peste ocean, Oracle, Silver Lake și MGX din Abu Dhabi vor fi principalii investitori în afacerea TikTok din SUA.

Trump a declarat că a ajuns la un acord cu președintele Chinei, Xi Jinping, care va permite ca TikTok să continue să funcționeze în Statele Unite, fiind separată de compania-mamă chineză ByteDance. Liderul american a precizat că înțelegerea respectă legea adoptată anul trecut, care ar fi impus închiderea aplicației pentru utilizatorii americani dacă aceasta nu era vândută către un investitor american. „Am vorbit cu președintele Xi și mi-a spus, Mergeți înainte cu asta’. Va fi operată complet de americani”, a declarat Trump la o conferință de presă, potrivit The Guardian.

Conform planului, investitorii americani vor prelua majoritatea operațiunilor TikTok și controlul asupra unei versiuni licențiate a algoritmului său de recomandare. Companiile americane ar urma să dețină circa 80% din noua entitate desprinsă, în timp ce ByteDance și investitori chinezi vor rămâne cu mai puțin de 20%. Noua companie TikTok va fi administrată de un consiliu de administrație format din șapte membri, specialiști în securitate cibernetică și securitate națională, dintre care șase americani, potrivit Casei Albe.

Cât va costa „Tiktok-ul american” și cui va reveni pachetul majoritar de acțiuni

Noua companie americană va fi evaluată la 14 miliarde de dolari, a declarat senatorul JD Vance, prezent și el la conferința de presă — o valoare mult mai mică decât cea a ByteDance, estimată la aproximativ 330 de miliarde de dolari. Prin comparație, Meta, compania-mamă a Facebook și Instagram, este evaluată la 1.800 de miliarde de dolari.

Potrivit unor surse din presă confirmate de CNBC, grupul de investitori americani este condus de gigantul software Oracle, care va administra operațiunile TikTok din SUA, va furniza servicii de cloud pentru stocarea datelor utilizatorilor și va obține licența de a controla algoritmul aplicației. Fondul de investiții private Silver Lake și compania de investiții în tech MGX din Abu Dhabi ar fi de asemenea pe lista noilor acționari, potrivit aceleași surse. Alte surse The Guardian au comunicat că, alături de Oracle și cofondatorul său Larry Ellison, Trump a anunțat că printre investitori se află și magnatul media Rupert Murdoch și directorul executiv al Dell Computers, Michael Dell.

Sursa citată mai relatează că noul acord ar fi menit să pună capăt problemelor de incertitudine juridică legate de aplicația deosebit de populară în rândul publicului american, cu privire la posibilul acces al Chinei la date sensibile ale celor circa 180 de milioane de utilizatori americani. Anterior, amintește The Guardian, Trump sugerase că guvernul SUA va încasa o „taxă suplimentară” consistentă de la investitorii americani pentru negocierea acordului cu China. Joi, însă, întrebat în Biroul Oval despre acest aspect, președintele a spus că statul va colecta doar impozite obișnuite de la noua companie, adăugând: „Vom face bani și vom strânge mulți bani din taxe.”

Amintim că președintele american a declarat în trecut că platforma TikTok ar fi avut un rol important în victoria sa la alegerile prezidențiale din 2024, dar la întrebarea jurnaliștilor cu privire la o posibilă atitudine partinică a TikTok, sub noua conducere, față de conținutul legat de mișcarea MAGA, acesta a declarat că „Îmi place mereu conținutul MAGA. Dacă ar fi după mine, ar fi 100% MAGA.” Totuși, a indicat că aplicația va continua să recomande o gamă largă de conținut, adăugând: „Toate grupurile vor fi tratate corect.”

TikTok s-a confruntat în ultimii ani cu opoziție bipartizană în Congres, pe fondul îngrijorărilor legate de securitatea datelor și acuzațiilor că Beijingul ar putea folosi aplicația pentru propagandă sau pentru a submina democrația americană. Compania a negat în repetate rânduri acuzațiile, dar în 2024 Congresul a votat covârșitor pentru a obliga ByteDance să găsească un cumpărător american sau să accepte interdicția, moțiune care a fost dublată de o hotărâre unanimă a Curții Supreme din SUA. În prima sa zi de mandat, Trump a semnat un ordin executiv prin care a amânat interdicția, iar ulterior a tot prelungit termenul. Ordinul executiv „Saving TikTok”, semnat joi, precizează că tranzacția respectă legea adoptată de Congres, reprezintă o „dezmembrare calificată” și „rezolvă” problemele de securitate națională. Transferul complet de la ByteDance nu este însă așteptat să fie finalizat mai devreme de 120 de zile, mai precizează sursa citată.

Ce se schimbă la TikTok. Modificări cu impact inclusiv asupra României. Anunț oficial de la Casa Albă
Ce se schimbă la TikTok. Modificări cu impact inclusiv asupra României. Anunț oficial de la Casa Albă
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat că detaliile noului acord dintre SUA și China privind TikTok prevăd ca aplicația să fie controlată de un consiliu format din...
Algoritmul TikTok va fi supravegheat de Oracle în SUA după finalizarea vânzării. De ce era miza principală
Algoritmul TikTok va fi supravegheat de Oracle în SUA după finalizarea vânzării. De ce era miza principală
Casa Albă a clarificat una dintre principalele întrebări legate de transferul operațiunilor TikTok din Statele Unite către un grup de investitori americani. Conform acordului, algoritmul...
