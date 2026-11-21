Internetul este frecvent locul în care se manifestă violența sexualizată împotriva adolescenților. Iar părinții nu sunt adesea conștienți de pericole. Ministrul responsabil din Germania a lansat o campanie națională.

Există suficiente date și statistici care arată amploarea în care adolescenții din Germania sunt afectați de violența sexualizată în mediul online. Totuși, comisarul federal pentru protecția acestora, Kerstin Claus, și-a început conferința de presă de miercuri (18 noiembrie) la Berlin cu povestea unui caz concret.

Fosta jurnalistă a relatat despre un băiat de 13 ani care a cunoscut online o persoană ce părea să aibă aceeași vârstă cu el, pe o platformă de jocuri. Cei doi au început să converseze, iar băiatul a ajuns să aibă încredere în ea, continuând discuțiile printr-un serviciu de mesagerie.

Claus a continuat: „Conversațiile devin mai personale, chiar intime. Ea îi cere fotografii și îi spune să se arate dezbrăcat. La început băiatul ezită, apoi trimite imagini intime.” În acel moment, explică Claus, infractorii și-au atins scopul: fotografia este trimisă familiei și prietenilor, iar băiatul este șantajat.

Potrivit lui Claus, acesta nu este un caz izolat. Ea rezumă situația astfel: „Internetul a devenit principalul loc al infracțiunilor și agresiunilor sexuale. Iar copiii noștri sunt acolo aproape întotdeauna singuri. De prea multe ori noi, adulții, minimalizăm ceea ce se întâmplă online. Însă violența sexuală digitală este o violență reală. În multe cazuri, ea constituie infracțiune.”

Ads

Titlul campaniei: „Nu împinge responsabilitatea deoparte”

Împreună cu ministrul federal pentru familie, Karin Prien (CDU), comisarul federal a lansat o nouă campanie adresată în principal adulților, inclusiv părinților. Sloganul acesteia este: „Nu împinge responsabilitatea deoparte”.

Campania, care este promovată și prin afișe mari în orașele germane, a fost lansată chiar de Ziua Europeană pentru Protecția Copiilor împotriva Violenței Online.

Materialele informative vor fi distribuite și în locuri precum cabinetele medicale, unde oamenii au timp să le citească. Pentru pregătirea campaniei, Claus și Prien au comandat în vară un sondaj reprezentativ realizat de institutul de cercetare Civey, la care au participat 1.500 de părinți și 500 de adolescenți.

Rezultatele sondajului

24% dintre părinți credeau că propriii copii au fost victime ale hărțuirii sau violenței sexuale online. În schimb, 33% dintre adolescenți au confirmat că au avut astfel de experiențe. Această diferență arată că mulți copii nu le povestesc părinților ceea ce li se întâmplă, adesea din rușine.

Ads

De asemenea: 58% dintre părinți nu știau că trimiterea de imagini cu caracter sexual către minori de către adulți constituie infracțiune. 44% nu știau că adulții care plătesc pentru acte sexuale efectuate de minori săvârșesc o infracțiune.

83% dintre părinți au declarat că discută frecvent cu copiii lor despre pericolele din mediul online. Însă doar 40% dintre tinerii cu vârste între 16 și 18 ani au confirmat acest lucru.

Experta Woldemichael: „Părinții subestimează adesea pericolele din mediul online”

Deborah Woldemichael conduce inițiativa europeană „klicksafe”. Organizația sa, cu sediul în Ludwigshafen, oferă consiliere și sprijin victimelor. Ea afirmă că noile cifre nu au surprins-o: „Vedem că tot mai mulți copii primesc smartphone-uri de la vârste foarte mici. În aproape toate aplicațiile, fie că este vorba despre jocuri, rețele sociale, servicii de mesagerie sau alte platforme online, există posibilitatea comunicării directe. Copiii pot fi contactați direct fără ca părinții să observe acest lucru.”

Ads

Woldemichael consideră că atât grădinițele, cât și școlile au responsabilitatea de a educa și informa copiii. În același timp, părinții trebuie să rămână la curent cu evoluțiile tehnologice și să discute constant despre acest subiect: „Mulți părinți se tem de noile aplicații și tehnologii și spun: copiii le stăpânesc oricum mai bine decât noi. Într-adevăr, copiii au adesea competențe tehnice mai bune. Totuși, părinții le pot transmite reguli importante, la fel ca în viața reală: să nu plece cu persoane necunoscute și să nu accepte lucruri de la străini. Aceste principii pot fi aplicate și în lumea digitală.”

Potrivit expertei, părinții tind să subestimeze pericolele din mediul online, spre deosebire de riscurile din viața de zi cu zi, cum ar fi traficul rutier.

Prien promovează o strategie națională

Ministrul Karin Prien subliniază că niciun copil nu este vinovat, nici măcar atunci când cade în capcana unor persoane rău intenționate pe internet. „Copiii trebuie să știe că pot povesti acasă ceea ce li s-a întâmplat”, spune ea.

Ads

În același timp, adaugă că este nevoie de o strategie amplă și coerentă: educație media încă de la vârste fragede; sprijinirea părinților și a specialiștilor; reguli clare și obligații ferme pentru operatorii platformelor online.

Guvernul german a adoptat recent un concept-cadru pentru școli. Conform principiilor aprobate în octombrie, platforme precum TikTok, Snapchat și Instagram ar putea deveni inaccesibile copiilor sub 13 ani în Germania, însă măsura nu a fost încă adoptată definitiv.

Ministrul recunoaște însă că obligațiile platformelor de a elimina și bloca din proprie inițiativă conținuturile periculoase nu sunt încă suficiente.

Și Deborah Woldemichael consideră că Germania poate învăța multe de la alte state europene, în special de la Franța. Acolo, educația privind noile media începe încă din primul an de școală primară. „Autoritățile franceze acționează mult mai ferm împotriva cyberbullying-ului și a violenței digitale, inclusiv prin măsuri penale. Acesta este un semnal politic foarte clar”, a subliniat ea.

Ads

Cazul Collien Fernandes

De multe ori, violența sexualizată online devine un subiect major abia atunci când sunt implicate persoane publice.

Un exemplu este cazul cunoscutei actrițe germane Collien Fernandes, care a atras atenția presei și în afara Germaniei. Fernandes îl acuză pe fostul ei soț, Christian Ulmen, că ar fi creat profiluri false pe internet folosind numele ei și că ar fi distribuit prin intermediul acestora materiale pornografice. Revista „Der Spiegel” a relatat prima despre acest caz în luna martie.

Ulmen, la rândul său actor cunoscut, respinge acuzațiile. Parchetul din Itzehoe continuă ancheta în prezent.

În urma cazului, în primăvară au avut loc numeroase manifestații în întreaga Germanie împotriva violenței pe internet.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads