Un proiect edilitar implementat în Sectorul 2 din București stârnește o dezbatere încinsă pe rețelele sociale.

O fotografie cu intersecția odinioară aglomerată cu mașini parcate, dar izolată recent de trafic printr-o decizie a administrației Sectorului 2, a fost publicată pe Facebook de analistul Sorin Ioniță.

"Încerc să-mi dau seama ce câştigă oraşul din această împrejmuire cu stâlpi de plastic kitsch a scuarului unde stăteau înainte 4-5 maşini parcate. Ok, nu era aranjamentul perfect, dar locul de trecere cam tot ăla e, o bandă pe sens. Mare trafic nu-i, se merge încet deci vizibilitatea nu-i problemă, n-au fost niciodată accidente. Iar dacă urmează o remodelare a scuarului cu spaţiu verde mai mare, de ce-au mai dat banii pe vopsea, lucrare şi stâlpi, nu puteau lăsa cum era până remodelează în formă finală? Cum e acum, are un mare aer de improvizaţie; ce sens are spaţiul ăla din mijloc, ce ar trebui să se întâmple acolo, socializare comunitară, târg de Crăciun?", a scris Sorin Ioniță în comentariul care însoțește imaginea.

În 24 de ore de la publicare, s-au strâns 300 de opinii legate de lucrare. Printre cei care au răspuns se numără și Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2.

"1. Tot cvartalul a fost sistematizat, fiind create sensuri unice.

2. Brigada Rutieră a cerut creșterea vizibilității și siguranței în intersecție.

3. Soluția adoptată este una temporară, pentru că

4. Avem în plan reconfigurarea cu totul a piațetei. Fiind în zona protejată, autorizarea se face la PMB. Suntem încă în faza de avizare", i-a răspuns Radu Mihaiu lui Sorin Ioniță.

Comentatorul politic a continuat polemica cu edilul: "Mersi pentru răspunsuri, dar nu sunt la întrebările mele. Sensurile unice sunt ok, dar n-au treaba cu scuarul. Adică: ce accidente au fost acolo ca să merite cheltuiala provizorie, pentru câteva luni? Și cât a costat amenajarea? Din câte știu eu, primăria nu trebuie să ia de bun chiar tot ce zice Poliția, mai ales că nu poliția dă banii. De exemplu, dacă s-a împrejmuit cu stâlpi, ce sens are refacerea vopselei, peste cea dinainte? Și se vede sper în poză cum maşinile alungate din scuar, unde nu încurcau, s-au suit pe trotuar, unde încurcă", a scris Ioniță.

Primarul Mihaiu i-a răspuns din nou:

"1. Constructorul e obligat să respecte avizele în baza cărora face reamenajarea. Fără respectarea avizelor nu se poate face recepția lucrării, iar constructorul nu își primește banii;

2. Prevenția accidentelor este importantă. Dacă amenajarea a costat, să spunem, 10.000 de lei și a prevenit accidente care ar fi costat 100.000 de lei, eu spun că nu e o cheltuiala inutilă.

De exemplu, pe drumurile naționale, uneori nu e suficientă linia dublă continuă, ci se pun și separatoare New Jersey.

3. Proiectul este unul mai mare, care include sistematizarea intregului cvartal, deci cheltuielile nu sunt individualizate.

4. Stâlpișorii sunt refolosibili, costul lor fiind deci unul redus. Costul vopselei este de asemenea unul redus, odată ce utilajele sunt deja la fața locului".

Redăm câteva dintre părerile exprimate în legătură cu proiectul menționat:

"Nu știu despre ce e vorba dar de ce stâlpii sunt kitch? Chiar arată foarte frumos"

"Excelent! Nu văd kitsch, văd ordine. Mașinile parcate înainte acolo de niște nesimțiți veritabili, aia era ceva țipător. În condițiile în care Poliția este nulă și nu vrea să aplice legea sub nicio formă, asta e singura metodă de a le spune gibonilor basta!"

"Ha,ha până la prima deszăpezire - bani aruncați pe geam și prietenii sub geam să îi strângă"

"Nu știu de ce îmi pare așa postarea "nu știu eu să fac pâine, dar pâinea asta nu este făcută cum trebuie". Stâlpii aia mențin spațiul ăla liber. Dacă nu ar fi stâlpii acolo, acel spațiu hașurat ar fi plin de mașini. Acum, dacă vrei să treci pe acolo cu mașina, iar locul e plin de mașini, atenția îți este distrasă de faptul că nu ai vizibilitate, trebuie să te și încadrezi bine în locul strâmt lăsat de mașinile parcate... Din punctul meu de vedere, ar trebui stâlpișori din beton. Ăștia vor fi rupți în câteva luni"

"Bine că nu a folosit stâlpișori de ciment, așa cum a făcut dl Băluță în tot Sectorul 4. Cred că nici nu ne putem imagina câți bani se cheltuie pe aceste "accesorii", dar clar e o afacere profitabilă. Despre eficiența lor sau chiar riscul la care ești supus că șofer, pe cine interesează?"

"Problema este exact aia: că în mijlocul unei intersecții nu au ce căuta "4-5 mașini parcate". E periculos și ilegal. Guys, dați-va fundul jos din mașini și nu mai aveți pretenția la "locuri de parcare pentru toată lumea" în mijlocul intersecțiilor"

