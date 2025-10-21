Branșament de gaz rupt de o mașină. 20 de persoane s-au evacuat preventiv dintr-un magazin

Autor: Maria Popa
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 12:11
146 citiri
Branșament de gaz rupt de o mașină. 20 de persoane s-au evacuat preventiv dintr-un magazin
Pompieri în timpul unei intervenții FOTO: Captură video/Facebook/ISU Cluj

O mașină a lovit, marți, 21 octombrie, un branșament de gaz în comuna Bascov, județul Argeș, iar la fața locului au fost chemate mai multe echipaje de intervenție.

Incidentul s-a produs în apropierea unui magazin, din care s-au evacuat preventiv 20 de persoane.

”Pompierii de la Detașamentul Pitești intervin în comuna Bascov, strada Micșunele, pentru asigurarea măsurilor din competență, în cazul unui branșament de gaz rupt de către un vehicul, în urma manevrei de mers cu spatele”, anunță, marți, ISU Argeș.

La fața locului au fost direcționate mai multe echipaje de intervenție, inclusiv un echipaj CBRN.

”În urma măsurătorilor efectuate de către personalul echipajului CBRN, s-au identificat scurgeri minore de gaz, care nu ar reprezenta un pericol pentru populație”, precizează pompierii.

Incidentul s-a produs în apropierea unui operator economic, din incinta căruia, preventiv, s-au evacuat pe cont propriu aproximativ 20 de persoane.

#interventie pompieri, #gaze, #Arges, #scurgeri gaze, #persoane evacuate, #magazin , #pompieri
