Rareș Bogdan, în lacrimi la Realitatea Plus. A criticat decizia CNA de întrerupere a emisiei și l-a lăudat pe patronul Maricel Păcurar, care a scăpat de închisoare

Joi seara, înainte de suspendarea emisiei postului Realitatea Plus timp de zece minute, Rareș Bogdan a intervenit telefonic și a criticat decizia Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) de a suspenda emisia. Rareș Bogdan a relatat cu vocea gâtuită de emoție un episod dintre el și patronal postului, Maricel Păcuraru.

„În momentul în care Maricel Păcuraru a fost condamnat a vrut să stea de vorbă cu un singur om. M-a chemat. Erau toate televiziunile afară. Poliția. M-am dus. M-a chemat, eram vedeta postului și mi-a zis: Rareș, vreau să te rog un singur lucru, să nu lași steagul, continuă aceeași politică – eram în război deschis cu Victor Ponta, Liviu Dragnea – și că nu vei ceda, la orice amenințare, vei răspunde cu capul sus. Omul mergea la pușcărie (moment în care vocea lui Bogdan Rareș se frânge). Și mi-a mai zis ceva: Dacă ai nevoie, pentru că nu veți avea suficienți bani să vă plătiți salariile, vii tu personal sau vorbești cu Dana, soția lui, vii personal la mine și te asigur că din banii pe care familia mea îi are voi plăti salariile jurnaliștilor. De trei ori în patru ani am apelat la el. O dată la Poarta Albă, de două ori la alte penitenciare. Se autosusținea. Am avut nevoie de el pentru a ne subvenționa salariile. Chestia asta nu am să o uit niciodată”, a spus Rareș Bogdan.

Miercuri, Tribunalul București a hotărât anularea condamnării lui Maricel Păcuraru în dosarul Poștei Române. Instanța a motivat că infracțiunea de abuz în serviciu prin încălcarea legislației secundare a fost dezincriminată. Păcuraru a executat peste doi ani de detenție, fiind eliberat condiționat în 2017.

