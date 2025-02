Persoană publică din România, mutilată din cauza intervențiilor estetice: „Doamna doctor fake mi-a distrus toată fața. Face toate procedurile la negru”

O persoană publică din lumea mondenă a României a postat pe social media imagini îngrijorătoare și acuză un medic că este fals și că i-a distrus fața după anumite intervenții estetice. Este vorba de Andrei, cunoscut drept Ken de România, cel care a apărut chiar și la Stand-Up Revolution cu un număr despre operații estetice.

Tânărul a postat pe pagina personală de Facebook, dar și pe un grup destinat iubitorilor de intervenții estetice, mai multe fotografii și clipuri video în care arată cum arată după o procedură estetică realizată la o clinică din Capitală.

Ken de România susține că i-a fost arsă fața, dar și că tenul lui nu-și mai revine după intervenția avută.

„Doamna doctor, fake" mi-a distrus toata fața, pune acid și face toate procedurile la negru. Atenție mare, fetelor, o femeie periculoasă! Am încercat să rezolv problema cu ea și m-a blocat. Am înțeles că își schimbă mereu locațiile în Capitală, în zona Militari Residence! Aveți mare grijă, mi-a distrus toată fața, am rămas cu găurile infernale, arsuri extrem de grave după 2 luni, plus cicatrice lângă cicatrice pe toată zona feței! Am crezut că este doctor, din păcate nu este. Vă rog, aveți grijă!”, a scris Ken de România într-un mesaj.

„Fără rușine mă arăt în halul acesta deplorabil doar ca să nu mai pățească nimeni așa ceva. Și vă arăt și poze de când am ajuns în clinică! Video fără perdea! Vă rog din suflet, mare atenție! Mi s-au strâmbat toate trăsăturile feței, pomeți, bărbie, cearcăne (menționez că eu am operație de lifting facial, blefaroplastie etc) și a reușit să ma transforme într-un mic monstruleț! Fără nicio jenă mă arăt așa. Nu-mi pasă, nu vreau doar să treacă și alte persoane prin unul din socurile mele! Face asta demult”, a mai spus Ken de România.

