Cea mai bună zi din săptămână pentru un interviu de angajare dacă vrei să obții jobul, potrivit unui CEO

„Totul ține de momentul potrivit”, spune o veche zicală — și asta se aplică practic la orice în viață, inclusiv, bineînțeles, la carieră.

Când căutăm un loc de muncă, cei mai mulți dintre noi suntem atât de entuziasmați că am ajuns în sfârșit la interviu, încât acceptăm imediat prima dată și oră disponibile și trecem direct la pregătirea pentru interviu.

Dar oare nu pierdem o ocazie de a ne folosi strategia în avantajul nostru?

Un CEO spune că da — iar când vine vorba de un interviu de angajare, momentul ales poate face o diferență uriașă în cât de eficient reușim să transmitem mesajul nostru.

Marțea este cea mai bună zi pentru un interviu de angajare, potrivit unui CEO

Richard Edwards, fondator și CEO al agenției britanice de PR Vibra Media, spune că acceptarea oricărui interval orar oferit pentru interviu nu este cea mai bună strategie. Alegerea zilei potrivite „atinge aspecte fundamentale ale psihologiei la locul de muncă, la care majoritatea candidaților nici nu se gândesc”, explică el.

Deși poate părea un detaliu nesemnificativ, alegerea momentului corect poate face uneori „diferența dintre obținerea jobului visat și ratarea lui”, afirmă Edwards.

Iar când vine vorba despre momentul ideal, cea mai bună zi pentru un interviu este, fără îndoială, marțea.

Marțea reprezintă punctul de echilibru perfect între haosul de luni și starea de relaxare de vineri.

De ce marțea este mult mai bună decât celelalte zile?

Pentru aproape toți dintre noi, luni este o zi haotică.

Chiar și atunci când jobul este relativ ușor, avem nevoie de timp să ne reintrăm în ritm după weekend.

„Interviurile programate luni cad adesea victime haosului de început de săptămână”, spune Edwards.

„Managerii ajung la birou cu inboxurile pline, restanțe acumulate din weekend și o ceață mentală cauzată de tranziția înapoi la modul de lucru.”

Asta înseamnă că interviul tău are o concurență suplimentară — nu din partea altor candidați, ci din cauza acestui „nor de luni”.

Ședințele se prelungesc, apar urgențe de rezolvat, iar toată lumea este un pic împrăștiată.

„Chiar și cel mai bine pregătit candidat se poate pierde în haosul de luni”, adaugă el.

Până marți, însă, situația s-a stabilizat.

Și dacă poți programa interviul între orele 10:00 și 14:00, cu atât mai bine.

„Acest interval evită perioada de dimineață dedicată verificării e-mailurilor și scade riscul ca oboseala de după prânz să afecteze interviul”, explică Edwards.

De ce nu miercurea, joia sau vinerea?

Vinerea este evident cea mai proastă alegere: toată lumea se gândește la weekend, iar interviul tău devine doar „încă o bifă pe listă”.

„Vinerea este ziua în care candidații buni se pierd,” spune Edwards.

„Chiar dacă răspunzi impecabil la toate întrebările, te lupți cu cineva care vrea doar să-și termine săptămâna și să plece acasă.”

Miercurea nu este ideală nici ea, pentru că este ziua în care volumul de muncă atinge apogeul.

„Miercurea este momentul când termenele limită apasă cel mai tare și nivelul de stres este maxim,” explică el. „Managerii se gândesc la livrabilele din proiecte, nu la potențialii noi angajați.”

Joia, decidenții încep deja să se concentreze pe închiderea săptămânii de lucru, așa că nici atunci nu beneficiezi de atenția lor deplină.

Bonusul ascuns al interviurilor de marți

Edwards spune că există și un alt avantaj: pentru unii lideri, alegerea unei zile de marți transmite că înțelegi ritmurile lumii profesionale și ai o inteligență practică care te poate face să te remarci și mai mult.

De asemenea, el observă că mulți candidați intervievați marțea i-au spus că discuția a decurs mult mai natural — un efect direct al faptului că intervievatorii erau într-o stare mentală mai clară și relaxată, scrie yourtango.com.

Desigur, nu întotdeauna putem alege ziua interviului. Dar atunci când avem această posibilitate, Edwards recomandă ferm:

„Când ai de ales, programează interviul marți dimineața sau la începutul după-amiezii.”

„Alegând acest interval optim, creezi condițiile pentru cea mai bună versiune a ta,” conchide el.

