Greșelile pe care le fac la interviurile de angajare chiar și cei mai buni candidați: "A fost o diferență uriașă, de la o respingere imediată la când poți începe?"

Daniel Rizea, director de inginerie la Google a efectuat peste 1.000 de interviuri și a explicat care sunt cele 4 greșeli pe care le-a observat chiar și la cei mai buni candidați.

El spune că majoritatea candidaților fac greșeli similare indiferent de vechime sau experiență.

"Am intervievat candidați cu diverse pregătiri și niveluri de experiență, de la manageri de produs până la ingineri, manageri de manageri și designeri de experiență utilizator.

Indiferent de funcție sau vechime, majoritatea candidaților fac greșeli similare care îi costă obținerea jobului. Chiar și cei mai străluciți candidați pot cădea în această capcană."

Daniel Rizea a făcut o prezentare generală a celor patru greșeli cele mai comune.

1. Să crezi că ești pregătit pentru că ești bun în meseria ta

"Prima greșeală este ceea ce numesc "capcana cunoașterii învăluite în aur". Se întâmplă atunci când candidații sunt buni în jobul lor actual și cred că vor avea succes și la interviu. Acest lucru creează o falsă senzație că sunt pregătiți. Capcana aici este că lucrurile necesare pentru a trece un interviu pot fi foarte diferite de ceea ce fac ei în activitatea lor zilnică.

A avea succes în interviuri este o abilitate. Dacă nu ați participat la interviuri în ultima perioadă, este foarte probabil să nu fiți buni la asta, indiferent de vechime sau experiență.

Singura modalitate de a depăși această problemă este să practicați și să vă reamintiți teoria:

Încercați să rezolvați întrebările de interviu pe cont propriu și să discutați cu voce tare soluția.

Scrieți într-un document online sau pe o bucată de hârtie pentru a vă obișnui cu aceeași configurație care va fi în timpul interviului. Cu cât faceți mai multe întrebări algoritmice și de codificare, cu atât veți învăța să le clasificați în categorii. Prin practică, veți obține o structură pentru modul în care să le abordați. Veți învăța să identificați complexitatea și să faceți anumite soluții mai eficiente.

Faceți interviuri simulări. Dacă puteți găsi un prieten care este un intervievator activ, cu atât mai bine. Unele companii oferă chiar interviuri simulări gratuite pentru candidații lor, pentru a-i pregăti mai bine.

După absolvirea universității, am avut un prieten care dorea să obțină un loc de muncă bine plătit la una dintre marile companii tech. Deoarece a citit cărți despre interviuri și s-a antrenat de zeci de ori, a reușit să interacționeze și să glumească cu intervievatorii. Pentru el, totul a devenit ușor.

A primit șapte oferte din opt companii, care se luptau să-l angajeze. El mi-a spus că nu există scurtături și că succesul său se bazează pe multă practică și pe înțelegerea inversă a procesului", a explicat Daniel Rizea pentru businessinsider.com.

2 Să fii obosit

Mai mulți candidați supraestimează performanța lor în viitoarele interviuri și trec cu vederea detalii mici care îi pot ajuta. Unul dintre aceste detalii este asigurarea că sunteți odihnit înainte de un interviu.

"În timpul interviurilor, veți experimenta o scădere bruscă a coeficientului de inteligență, deoarece acestea sunt stresante. Am văzut mulți candidați programând interviuri după o zi lungă de lucru sau la sfârșitul săptămânii de lucru. În timpul interviului, nu le lipsea cunoașterea, dar mi-a fost clar că erau obosiți. Răspundeau mai lent la indicii (sau nu răspundeau deloc) și nu înțelegeau întrebările mele sau vorbeau despre alte lucruri irelevante.

Recunosc că am făcut și eu această greșeală și am fost dezamăgit de cât de încet am fost. Am programat un interviu după o zi de lucru de 10 ore. Am primit o întrebare despre programare dinamică, iar în timpul interviului nu am putut articula soluția pentru că creierul meu era blocat. Abia la sfârșitul interviului am reușit să găsesc o soluție când stresul a dispărut.

Veți avea un dezavantaj uriaș dacă programați interviurile atunci când nu sunteți în forma cea mai bună. Încercați să amânați interviul pentru o zi în care nu veți fi obosiți. Intervievatorul nu va fi atât de iritat pe cât credeți - și, mai important, veți fi mai alerți și într-o dispoziție mai bună și veți reuși mai bine în general."

3. Să nu observi indicii și să intri în detalii nesemnificative

În timpul interviurilor, pot apărea momente în care rămâneți blocați. Majoritatea intervievatorilor vă vor oferi indicii - informații suplimentare care ar trebui să vă îndrume pe calea cea bună - dar dacă nu le înțelegeți, puteți întreba.

"Din experiența mea, candidații pot intra ușor în detalii nesemnificative care nu duc la o soluție sau nu ajută intervievatorii să-i evalueze corect. O modalitate bună de a evita acest lucru este să faceți o pauză și să întrebați dacă asta caută sau altceva.

Când aveți îndoieli sau când primiți indicii care contrazic ceea ce faceți, întrebați intervievatorul ce se așteaptă de la voi. De obicei, stabilesc așteptări clare cu candidații înainte de începerea interviului. Îi voi întrerupe în mod abrupt dacă îi văd mergând pe o cale pe care nu o doresc. Acest lucru este în avantajul lor, deoarece le oferă mai mult timp pentru a demonstra abilități specifice.

Nu abuzați de cererea de indicii. Depinde de nivelul de experiență, și câteva indicii sunt acceptabile, dar dacă aveți nevoie de prea multe, nu veți fi considerați că ați rezolvat cu adevărat întrebarea."

4. Să nu te pregătești pentru întrebările legate de comportament

Majoritatea candidaților sunt terifiați de interviurile legate de comportament sau abilitățile soft.

"Gândiți-vă: întrebările despre algoritmi și structuri de date sunt mai obiective; veți ști dacă ați rezolvat corect sau nu. Dar întrebările despre comportament sunt mai subiective și este mai greu să știți dacă ați spus lucrurile corect în timpul unui interviu despre comportament.

Vestea bună este că aceste întrebări pot fi abordate și analitic. Întrebările legate de comportament validează potrivirea cu cultura valorilor companiei și a organizației. Așa stă treaba! Dacă puteți începe de aici, puteți lucra în sens invers.

Căutați valorile companiei pe site-ul web sau întrebați recrutorul. Foarte probabil veți primi întrebări care vor arăta dacă ați demonstrat aceste valori sau nu în rolurile anterioare.

Pentru întrebările legate de comportament, intervievatorii se așteaptă la răspunsuri conform acestui format:

Ce s-a întâmplat?

Ce ai făcut?

Care a fost rezultatul?

Să zicem că o companie consideră echipa ca fiind una dintre valorile sale fundamentale. Gândiți-vă la exemple din rolurile anterioare în care ați depășit așteptările pentru a ajuta unul dintre colegii voștri să reușească sau când echipa a avut de câștigat datorită acțiunilor voastre.

Gândiți-vă la ce s-a întâmplat, la ce ați făcut și la care a fost rezultatul: poate proiectul a fost finalizat cu succes și a început o nouă prietenie. Astfel de exemple vor arăta că deja manifestați aceste valori și vă potriviți cu cultura noii companii."

"Nu încercați să inventați lucruri"

"Cu toate acestea, nu încercați să inventați lucruri. Șansele sunt că, dacă nu sunteți actor profesionist, intervievatorii vor observa că mințiți și veți eșua la interviu.

Este mai bine să recunoașteți că nu ați fost într-o situație similară celei descrise de intervievator și să cereți o altă întrebare. De asemenea, puteți spune că nu ați fost într-o situație similară, dar puteți descrie cum credeți că ați aborda-o."

"Am pus sfatul meu la încercare"

"Am experimentat sfaturile chiar eu însumi cu două interviuri pe care le-am avut.

Pentru unul dintre ele, nu m-am pregătit deloc și am programat discuția la sfârșitul zilei de lucru. Pentru celălalt, am investit aproximativ 15 ore pentru a-mi reaminti algoritmii, complexitățile, arhitecturile tehnice și cele mai bune practici, astfel încât să le am proaspete în minte.

Am făcut și exerciții pe tablă și am practicat scrierea de cod pe o bucată de hârtie. Am analizat descrierea postului oferită de companie și am încercat să ghicesc care sunt provocările cu care se confruntă și ce necesită de la cineva în rolul publicat.

Ce credeți că a fost rezultatul dintre cele două? A fost o diferență uriașă. De la "Când poți începe? Hai să te întâlnim cu fondatorii cât mai repede posibil" la o respingere imediată tipică. Eram aceeași persoană, dar am făcut investiții diferite în pregătirea pentru interviu.

La fel ca în majoritatea lucrurilor, rezultatul unui interviu se bazează în mare parte pe efortul pe care îl depuneți.

Dacă întrebați candidații de ce au căzut în aceste capcane evidente, majoritatea ar fi de acord că a fost o neglijență din partea lor. Din ceea ce am văzut, trec luni și vor face aceleași greșeli în viitor.

Cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să vă pregătiți. Nu uitați că interviul este o abilitate. Merită să investiți câteva ore în practică și pregătire pentru jobul pe care îl doriți și în care veți petrece următorii ani din carieră. Cu siguranță va fi o investiție foarte bună în viitorul vostru profesional".

