Care ar fi cel mai bun răspuns la interviul de angajare când ești întrebat ce așteptări ai de la salariu: "Sunt 3 posibilități"

Interviurile de angajare sunt pline de emoții pentru cei care aplică, fie că este vorba de candidați cu experiență sau tineri la începutul carierei.

Întrebarea care îi pune frecvent în dificultate pe viitorii angajați este legată de salariul pe care aceștia îl doresc. Temerile pentru diversele variante de răspuns sunt comune. Suma anunțată ar putea fi mai mică față de bugetul disponibil al angajatorului. Cererea unui salariu mult prea mare ar putea împiedica încheierea unui contract.

Un tânăr care are programat un interviu a cerut sfaturi în mediul online pentru a nu fi luat pe nepregătite de întrebarea legată de salariu și pentru a da cel mai bun răspuns.

"Nu știu ce să răspund în caz că mă întreabă ce așteptări am de la salariu"

"Mâine am interviu pentru un post de junior java developer la o firmă destul de cunoscută. Eu am lucrat 1 an jumate că FE developer și vreau să plec de la jobul actual din diverse motive, printre care și că salariul este sub piață pentru Cluj. Momentan mă pregătesc pentru interviu și nu știu ce să răspund în caz că mă întreabă ce așteptări am de la salariu.

Ar trebui să le spun o sumă în plus față de cât aș vrea și apoi să negociem? Ar trebui să nu le spun nimic și să îi întreb eu cât oferă? Mă gândesc dacă mă întreabă cât am salariul la locul curent să nu le spun, ca să nu influențeze decizia și să creadă că mă mulțumesc cu mai puțin", a scris acesta pe Reddit.

"Ce așteptări ai de la salariu? Să-mi ajungă"

În comentarii acesta a primit sfaturi punctuale despre răspunsul pe care ar fi bine să-l dea. Unii utilizatori ai platformei au relatat experiențele personale.

"Ceri mai mult decât ai deja."

"Nu e tot timpul așa ușor. Eu am plecat pentru mai puțini bani din cauza că eram într-un loc de r***t și am mers undeva unde pot crește. Și am avut dreptate. La început e mult mai important să ai unde să crești decât suma de bani pe care o faci."

"Cu 20% mai mult, altfel nu merită schimbarea."

"Ce așteptări ai de la salariu? Să-mi ajungă."

"Degeaba le spui cât oferă, orice firma unde am spus asta au insistat în continuare și tot au vrut să audă de la mine prima sumă.

Uită-te la companie pe unde lucram, poate găsești acolo un insight despre salarii, dacă nu, cere pur și simplu suma cu care ai fi tu mulțumit".

"Sunt 3 posibilități"

"La fel am pățit și eu, am când încercat să aplic 'tehnica' asta.

După ce am primit aceeași abordare de vreo 2 ori, am renunțat să mai încerc și am spus pur și simplu suma pe care dacă aș primi-o, mi-ar face confortabilă/ posibilă plecarea.

Până la urmă, sunt 3 posibilități, fie ceri prea mult, prea puțin, fie în range. Nicio firmă serioasă nu o să te plătească mai puțin doar pentru că ai cerut-o. Te vor încadra dacă treci procesul de recrutare. Dar dacă ceri prea mult... well, o să scutești timpul pierdut prin niște discuții care nu vor duce oricum nicăieri."

"Nu faci pe clovnul cu întrebări de genul ce buget aveți?"

"Le spui ce așteptări salariale ai, nu faci pe clovnul cu întrebări de genul ce buget aveți?

Le spui direct: momentan câștig 7000, iar minimul pentru care aș face o schimbare e 9000.

PS: introduci ce sume vrei, nimeni nu are cum să verifice cât câștigi."

"Nu văd de ce le-ai zice cât faci în momentul de față, cu cât le dai mai puține informații cu atât mai bine."

"Chiar asta a făcut un prieten la un interviu în Timișoara, a zis că are salariu X, și că vrea 15%. Chiar dacă lua mult sub X.

Aia i-au dat X + 15%, angajându-se pe o mărire reală de cam 40%: s-a simțit așa prost când a trebuit să ducă ceva fluturaș sau document unde se vedea cât avea salariu, dar deja semnase contractul deja, și încă mai lucrează acolo."

"Am avut chiar surpriza să primesc oferte mai mari decât suma minimă pe care am cerut-o"

"Cu toate că ar fi un lucru extrem de bun să știi de dinainte ce salary range oferă, din păcate n-o să-ți dea nimeni informația asta. O să-ți dea un răspuns generic irelevant și o să insiste în continuare să le spui tu suma care te-ar mulțumi.

Gândește-te la o sumă și le zici: "Suma X ar fi confortabilă pentru mine și mi-aș dori să nu cobor sub ea" (formulezi tu cum ți se pare mai interesant). Pune 25-30% mai mult decât ai acum. Schimbarea jobului e un prilej bun să "recuperezi" nivelul pieței și să obții o mărire considerabilă.

Ei oricum au un range prestabilit și n-o să influențeze cu absolut nimic suma pe care tu le-o zici. Eu am avut chiar surpriză să primesc oferte mai mari decât suma minimă pe care am cerut-o."

"Să zicem că tu câștigi 3500 în mâna, iar media salariului unei persoane cu experiență ta e 4500. Eu le-aș zice că momentan câștig 4500, și aș dori să câștig peste 5000-5500-6000) pentru a îmi schimba jobul (în funcție de cât sunt de disperat să plec de la actualul job sau nu).

Dacă vrei neapărat să îți schimbi jobul dă targete mai mici, dacă vrei doar să testezi piața, bagă numere mai mari. În felul asta și înveți să negociezi.

PS: o să ajungi la un moment să îți permiți să nu spui tu primul cât vrei și să faci angajatorul/HR-ul să îți dezvăluie bugetul, iar conversațiile vor suna ceva de genul “spune tu primul, ba nu tu, ba tu”, o să fie amuzant. Până atunci exersează negocierile."

"Altceva ce mai funcționează și am folosit ar fi: “M-ar motiva 9000 de lei, însă nu vreau că asta să fie un impediment în colaborarea noastră.”

Lași astfel și loc de contraofertă din partea lor."

"Sfaturi. Indiferent că spui tu suma primul/prima.

oferă un interval (pornind de la o suma minimă sub care nu ai coborî până la o sumă de confort). Dacă trebuie să pleci urgent de acolo, să nu rămâi fără venit, menționează că puteți negocia și ulterior, în funcție de tot procesul de recrutare.

depinde cât este disperarea de mare să scapi de acolo. În general, oamenii cer cu 30-50% peste ce au în mod curent, uneori și mai mult. Nu recomand să te întinzi având în vedere că ești junior și bătaia este foarte mare.

"Eu am făcut așa, aveam salariu 12000, le-am zis că am 15k și că fără minim 20% peste nici nu vorbim așa că mi-au oferit 18k, easy peasy”.