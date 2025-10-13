Imagine de la un interviu de angajare FOTO Pexels

Când se pregătesc pentru interviuri, majoritatea oamenilor se așteaptă la clasicele întrebări „Spuneți-mi despre experiența dvs.” sau „Care sunt cele mai mari puncte forte și slăbiciuni ale dvs.?”

Acestea sunt întotdeauna întrebări valabile, dar unii directori și-au dezvoltat propriile întrebări favorite pentru a evalua anumite trăsături, fie că vrea să vadă cât de bine cunoaște candidatul rolul, fie că caută semne ale unui spirit antreprenorial.

Business Insider a întrebat patru directori, inclusiv responsabili cu resursele umane de la Walmart și Dayforce, despre întrebarea lor preferată la interviu.

Partea cea mai importantă a jobului

Francine Katsoudas de la Cisco a declarat pentru Business Insider că, de obicei, vorbește cu candidații la finalul procesului de interviu și îi place să întrebe ce cred aceștia că este partea cea mai importantă a jobului, pe baza discuțiilor anterioare.

„Este o întrebare care îmi permite să înțeleg cum au sintetizat diversele conversații pe care le-au avut și cum au transformat asta în ceea ce este cu adevărat necesar — uneori dincolo de descrierea postului,” a spus Katsoudas.

Ads

Aceasta menționează că de obicei aceasta este punctul ei de plecare și îi oferă „multe informații” despre candidat.

Un feedback constructiv primit recent

Amy Cappellanti-Wolf pune o versiune a clasicului „Care este cea mai mare slăbiciune a dvs.?” Ea întreabă despre un feedback constructiv primit recent și cum candidatul îl pune în practică.

Ea spune că răspunsurile pot fi personale sau profesionale. Directoarea afirmă că îi face plăcere să audă răspunsuri sincere și consideră o problemă dacă cineva spune că nu primește feedback sau că nu lucrează la nimic.

„Relevă puțin caracterul oamenilor, în ceea ce privește abilitatea lor de a fi vulnerabili, dar și de a fi deschiși și sinceri cu privire la ceea ce lucrează, pentru că toți suntem o operă de artă, nu-i așa? Lucrăm cu toții la noi înșine,” spune Cappellanti-Wolf.

"Aceeași întrebare de 20 de ani "

Corinne Sklar, director IBM, pune aceeași întrebare de 20 de ani și o folosește pentru a identifica dacă un candidat are calități antreprenoriale. Întrebarea este:

Ads

„Spuneți-mi cum ați făcut primii bani.”

Sklar afirmă că revine la această întrebare de fiecare dată, deoarece o ajută să evalueze dacă cineva este proactiv și nu așteaptă un o diplomă universitară sau un job pentru a începe.

Ea spune că motivele pentru care caută oameni harnici sunt și personale, considerându-se și ea astfel. La 7 ani, Sklar a bătut din ușă în ușă pentru a vinde semne de carte desenate manual pentru Halloween. Când o femeie s-a plâns că semnul de carte era din carton, Sklar i-a oferit să-l lamineze pentru 50 de cenți.

„Caut oameni care nu cer permisiunea; ei își vor conduce strategia,” a declarat Sklar pentru Business Insider.

„Nu te poți pregăti cu adevărat pentru ea, chiar dacă ai ști întrebarea”

Donna Morris intervievează de obicei candidați pentru poziții de conducere și întrebarea ei preferată este deschisă.

Întrebarea este: „Dacă aș întreba oamenii care au lucrat cu dvs., ce mi-ar spune despre dvs.?”

„Nu te poți pregăti cu adevărat pentru ea, chiar dacă ai ști întrebarea,” spune Morris.

Ea afirmă că îi place să pună această întrebare deoarece răspunsul candidatului duce natural la o discuție mai amplă. Morris continuă apoi să aprofundeze pentru a afla mai multe detalii despre modul în care candidatul se poziționează la locul de muncă și interacționează cu ceilalți.

Ads