Gafe de colecție la interviurile de angajare. "L-am stricat în câteva secunde după ce am fost întrebată cum ați ajuns aici astăzi?"

O persoană care căuta un loc de muncă a ajuns într-o situație jenantă după ce a înțeles greșit o întrebare simplă de la un angajator.

Candidata s-a așezat în fața viitorului ei șef și a fost întrebată cum a ajuns acolo. Crezând că șeful era pur și simplu curios despre drumul ei către interviu, a spus că a venit cu autobuzul.

Cu toate acestea, de fapt, era întrebată despre experiența ei profesională și ce a determinat-o să aplice pentru job.

Această mărturisire a făcut sute de alți oameni să împărtășească propriile lor eșecuri din interviurile de angajare, cu multe încurcături amuzante.

"Se referea la cariera mea, nu la biroul fizic"

„Cât de repede ați dat greș la un interviu de angajare?”, a întrebat femeia pe Reddit înainte de a împărtăși propria ei poveste jenantă.

„Am fost întrebată: ”Spune-mi cum ai ajuns aici astăzi?” și am spus că am venit cu autobuzul. Am primit o privire rece ca piatra când am realizat ce greșeală am făcut.”

„Se referea la cariera mea, nu la biroul fizic. Celelalte 58 de minute au fost doar de formă.”

Utilizatorii au găsit povestea hilară și au spus că întrebarea intervievatorului a fost formulată ambiguu.

Ads

„Sincer, e o modalitate ciudată de a formula întrebarea,” a spus o persoană.

„Spune-mi cum ai ajuns aici astăzi? este foarte deschisă interpretării. Aș fi răspuns la fel ca tine,” a fost de acord o a doua persoană.

„Am intervievat foarte mult în ultima vreme. Nu m-ar deranja deloc un astfel de răspuns, ar fi un amuzant început de conversație, sincer,” a spus un angajator.

„Orice intervievator care nu ar găsi asta amuzant ar fi o persoană groaznică pentru care să lucrezi,” a subliniat altcineva.

Autoarea postării a spus că intervievatorul „nu era în dispoziția de a sparge gheața și de a râde de situație,” spunând că „privirea rece” pe care a primit-o după ce a răspuns „încă o bântuie.”

Oamenii au început să-și împărtășească coșmarurile de la interviurile de angajare.

Cineva a devenit confuz când a fost întrebat despre „background”: „Mă uit în spatele meu și mă întorc la apelul video, ”Ei bine, e un fel de oglindă?”. ”Mă refer la experiența ta de lucru.” Încă nu mi-am revenit din asta”.

Ads

Altul a fost întrebat dacă are permis de conducere și mașină. Când a confirmat, intervievatorul a vrut să știe dacă „este curată”.

„Da” „Este curată?” „Eh, da, de fapt am spălat-o zilele trecute”. „Mă refeream la permis”.

Ceartă cu țipete și gesturi obscene, cu un șofer în parcarea clădirii înainte de interviu

„Clădirea era ciudată și am intrat pe ușa greșită. Intervievatorul a văzut și i-a spus recepționerei ”Cu siguranță nu-l vreau pe acela”, și-a amintit altcineva.

„A fost unul dintre primele mele interviuri de muncă, aveam doar 18/19 ani, dar i-am întrebat care este perioada de preaviz. Expresia de pe fețele lor a fost de neprețuit și, evident, nu am obținut jobul,” a spus o a patra persoană, scrie Dailymail.

Cineva a spus că a avut o ceartă aprinsă, cu țipete și gesturi obscene, cu un șofer în parcarea clădirii înainte de interviu, care s-a dovedit a fi managerul de angajare.

„Mi s-a spus că am un CV colorat. Am răspuns ”Mulțumesc, este doar un șablon din Microsoft Word”, a spus o femeie, jenată.

„Am avut două interviuri programate... unul dimineața și unul după-amiaza la firme concurente. Doar un tip special de idiot le-ar încurca,” a răspuns altcineva.