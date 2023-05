Teama unui tânăr care a strecurat o minciună la interviul de angajare: "Salariul este peste așteptări"

Mulți români au schimbat locurile de muncă după pandemie în căutarea unor salarii mai mari sau din dorința de a lucra de acasă.

Cei mai prudenți își dau demisia abia după ce semnează contractul pentru viitorul loc de muncă.

Sunt cazuri în care cei care lucrează în domenii cunoscute drept sigure, în care salariile sunt mari, au curajul să renunțe la locul de muncă chiar și în lipsa altuia. Este cazul relatat de un tânăr în mediul online. Acesta a mărturisit că a găsit cu întârziere un job bun și a strecurat o minciună la interviu.

"Lucrez la o altă companie decât ce am menționat la interviu"

"Probleme legate de schimbarea jobului. Acum lucrez la o altă companie decât ce am menționat la interviu...

Am o problemă, anul acesta am început să caut un nou loc de muncă, iar din cauze personale am demisionat de la jobul meu. Asta s-a întâmplat chiar la începutul anului. Am avut câteva perspective și m-am simțit destul de încrezător că voi găsi rapid un nou job... Dar nu s-a întâmplat așa și, la începutul lunii martie, am acceptat un job mai ușor, dar nu într-o companie prea bună, deoarece nu mai puteam sta acasă și derula pe LinkedIn toată ziua. De asemenea, am vrut să avem iarăși două venituri, chiar dacă salariul meu era destul de mic.

Ads

Cu toate acestea, am continuat să merg la interviuri, deoarece îmi doream să lucrez din nou în IT și am crezut că nu ar fi fost foarte apreciat de recrutori dacă aș fi spus că am început să lucrez la un alt job și că nu a trecut nici măcar o lună și eu deja voiam să-mi schimb din nou jobul. Sărim acum în luna asta (mai) și am primit o ofertă de la o companie de IT.

Totul este foarte fain, salariul este peste așteptări, dar acum începe procesul birocratic și trebuie să trimit diferite documente, cum ar fi cererea de demisie de la actualul meu job, adeverința de stadiu de cotizare, copia carnetului de muncă etc., iar pe aceste documente va fi un alt nume decât cel al companiei unde lucrat până la începutul anului.

Deci întrebarea mea este ce ar trebui să fac? Aveți vreo sugestie? Știu că situația este proastă și, uitându-mă în urmă, nu știu de ce nu am spus că am început să lucrez la un alt job, dar am crezut că acest lucru îmi va afecta șansele de a găsi un nou job... Mersi!", a scris tânărul pe Reddit.

Ads

"Eram destul de disperat după aproape 5 luni de la demisia mea"

În comentarii, acesta a primit mai multe sfaturi de la utilizatorii platformei.

"De unde ai scos lista asta de documente? Am schimbat cred că 10 companii în 20 de ani și nu am auzit în viața mea să se ceară așa ceva, și culmea cică te angajezi în IT".

"Da, și mie mi se pare cam ciudat. Până acum nu am avut nevoie să trimit sau să predau astfel de documente la nicio companie, deși am schimbat jobul de 4-5 ori, dar, na, cum am menționat, oferta este destul de generoasă, așa că nu prea am întrebări sau dezacorduri cu ei... (În plus, așa cum am menționat, eram destul de disperat după aproape 5 luni de la demisia mea de la jobul meu în IT și am acceptat o ofertă de la o companie care nu este foarte bine văzută de membrii comunității", a răspuns autorul postării.

"Probabil din cauză că în ultima vreme, de când cu munca de acasă, s-au mediatizat cazuri cu IT-ști care aveau 2-3 joburi full time în paralel fără știrea angajatorilor și acum firmele vor să se asigure că chiar ți-ai dat demisia și nu mai ai alte joburi în paralel."

Ads

"Dai și actele de la firma de la care ai plecat la începutul anului, cât și pe cele de la firma actuală. Sau nu le mai dai pe acestea (ultimele) dacă ești angajat de o lună."

"Este vorba de extras din Revisal, ăsta e noul "carnet de muncă".

Faza cu cererea de demisie mi se pare ciudată, nu am mai întâlnit în schimbările mele de job.

Sunt companii care cer adeverințele de vechime de la toți angajatorii tăi pentru a cumula vechimea în muncă ca să ofere zile de CO conform unor praguri."

"Personal eu le-aș da documemtele"

"Stadiul de cotizare poti să îl duci numai după ce ai terminat contractul anterior.

Dacă nu le dai documentele de la firma unde ai lucrat o lună o să primești concediu medical mai puțini lei decât meriți primele 6 luni după angajare.

Vreau să spun, dacă nu vrei să afle, nu ești obligat să le spui.

Ads

Personal eu le-aș da documentele:

Au decis să te angajeze, dacă se răzgândesc trebuie să reia procesul.

Probabil altă persoană de la hr preia documentele, interviul s-a terminat. Poți să o întrebi, politicos, de ce vrea nu știu ce act.

Oricând e posibil să te întâlnești cu cineva de la jobul curent, ce rost are să stai cu teamă? Ai muncit, n-ai furat.

E un job, ai mai avut, o să mai am, e pe bani, dacă vreți loialitate vă luați câine."

"Nu o să se poticnească de lucrul ăsta"

"Cred că HR nici nu mai știe ce ai mințit tu în interviu. Documentele alea nu sunt cerințe legale, mai ales aia cu demisia... Carnetul de muncă? Nu am auzit de așa ceva, e totul digital, zici că nu ai așa ceva Stagiu de cotizare s-a mai zis e pentru concediu medical. La mine s-a cerut, dar până l-am primit de la fostul job am și uitat să-l mai trimit, guess what, nu m-a căutat poliția pe acasă."

"Nu te afectează cu nimic. Dacă te-au considerat potrivit nu o să se poticnească de lucrul ăsta."

"Carnet de muncă nu știu dacă mai există dar sunt companii care cer stadiu de cotizare pentru că altfel ai probleme cu concediul și cu medicalul, cerere de demisie nu am întâlnit dar am avut nevoie de recomandare și l-au întrebat pe fostul manager de ce am demisionat. E firma praf și probabil firmă românească sau cu ceva manageri români."