Ați răspunde la un mesaj text primit târziu în noapte după un interviu de angajare? Mesajul poate fi uneori un test pentru a determina dacă cineva se potrivește pentru un loc de muncă sau pentru cultura companiei.

Directorul unei firme de recrutare, William Vanderbloemen, a afirmat că reacția nu este factor eliminatoriu, dar un răspuns rapid este cu siguranță un avantaj.

Cum funcționează testul

Mergi la un interviu de angajare la ora 13:00.

În jurul orei 22:00, primești acest mesaj: "Salut, Tim. Aici e Ben. Lucrez la Vanderbloemen. Azi nu am fost la birou. Am auzit că ai fost acolo și toată lumea a fost foarte impresionată de tine. Îmi pare rău că nu am apucat să te cunosc. Aș vrea să ne vedem în curând. Sper că este posibil."

Răspunzi la acest mesaj? Dacă da, în cât timp o faci?

Decizia ta ar putea afecta o viitoare angajare.

Creatorul și, ocazional, supraveghetorul testului este William Vanderbloemen. El conduce o firmă de recrutare în Houston. Compania lui Vanderbloemen folosește testul prin mesaje text după interviurile de angajare pentru anumite roluri în propria sa companie, care este foarte activă, sau pentru locuri de muncă în care clienții se așteaptă ca angajații să fie foarte receptivi.

Răspunderea rapidă la mesaj poate crește șansele de a obține locul de muncă, cel puțin în cadrul firmei lui Vanderbloemen, care are 45 de angajați.

Ads

Sună destul de simplu. Cu toate acestea, mesajul text este și o amintire a presiunii constante care i-a determinat pe unii angajați să renunțe la cultura hărniciei. Testul prin mesaje text se alătură altor chestionare neobișnuite menite să stabilească dacă un candidat la un loc de muncă ar trebui să primească o ofertă de angajare. De exemplu, testul cu ceșcuța de cafea: un manager de recrutare le arată celor care vin la interviu unde se află bucătăria, le oferă o cafea și apoi respinge pe cei care nu își strâng vasele după aceea.

Vanderbloemen subliniază că modul în care răspunzi sau nu la un mesaj după orele de program de la cineva care spune că este din firma lui nu te va împiedica să obții un loc de muncă. Chiar și răspunsul în termen de 24 de ore ar putea fi avantajos. "Suntem pur și simplu slabi ca oameni în ceea ce privește răspunsul," a spus el.

Testul a apărut după ce Vanderbloemen a angajat câțiva oameni care păreau promițători, dar apoi nu au putut respecta timpul rapid de răspuns al companiei pentru clienți, ceea ce, susține el, este esențial pentru unele roluri. Acest lucru l-a determinat pe Vanderbloemen să măsoare viteza - înainte de a face o angajare - pentru locurile de muncă din domenii precum vânzări și marketing.

Ads

Acum aproximativ zece ani, Vanderbloemen l-a rugat pe unul dintre membrii echipei sale să trimită un mesaj text cuiva care fusese excelent la interviu. Colegul a trimis mesajul în jurul orei 22:30, iar candidatul a răspuns imediat.

Vanderbloemen, fondatorul și CEO al Vanderbloemen Search Group, a decis apoi că testul prin mesaje text ar putea fi o modalitate bună de a măsura dacă un candidat la un loc de muncă se va potrivi bine cu un client care are o cultură orientată spre acțiune rapidă. El l-a comparat cu reușita unui transplant de organe, găsind țesuturi care se potrivesc.

Schimbarea locației interviului

Vanderbloemen nu se bazează doar pe testul prin mesaje text. Odată, în timp ce se afla în New York City, s-a rătăcit și a realizat că nu mai are timp să ajungă la cafeneaua unde planificase să se întâlnească cu un candidat la locul de muncă. Așa că l-a contactat pe bărbat și l-a întrebat dacă s-ar putea întâlni în altă parte. Bărbatul a răspuns: "Da, nu contează. Îmi place schimbarea."

Ads

Vanderbloemen a fost impresionat. Acum, uneori schimbă locația unui interviu cu 30 de minute înainte de a avea loc pentru a vedea cum reacționează un candidat, scrie businessinsider.

Nu este ceva ce face tot timpul, a explicat Vanderbloemen. Unele locuri de muncă nu necesită această flexibilitate sau viteză. Chiar și cu mesajul text, spune el, de multe ori cineva din firma sa îl trimită, nu el. Ca șef, își dă seama că este mai intimidant dacă vine de la el.

Stabilirea unor reguli

Vanderbloemen, care deține o diplomă în religie și filozofie, a declarat că firma sa are linii directoare menite să protejeze angajații de nevoia de a fi activi la orice oră. Mesajele de e-mail după orele de program ar trebui să primească un răspuns în termen de 24 de ore, a spus el. Mesajele de seară sunt rare, dar ar trebui să primească un răspuns dacă sunt urgente. Și dacă te sun după program, răspunde."

Vanderbloemen a spus că testul prin mesaje text își păstrează încă valoarea într-o lume în care unii angajați încearcă să evite să fie disponibili tot timpul.

"Pentru compania noastră, în special anumite echipe din compania noastră, este un indicator direct dacă sunteți disfuncționali ca noi", a spus el, glumind.

Ads