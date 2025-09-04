Trucul din CV care crește șansele de interviu cu 115%. Pașii pe care trebuie să-i urmezi

Găsirea unui job poate fi adesea o provocare, mai ales într-o piață competitivă. Chiar și candidații bine pregătiți se lovesc de respingeri sau lipsa de răspuns din partea angajatorilor. În acest context, mici ajustări strategice pot face diferența între a fi ignorat și a obține invitația la interviu.

Forbes a sintetizat într-un articol câteva strategii esențiale pentru a-ți crește șansele de a fi chemat la interviu.

Piața muncii este extrem de competitivă

Nenumărați candidați și profesioniști afectați de concedieri au relatat pentru publicație că au petrecut ultimele luni aplicând pentru joburi care păreau perfect potrivite cu experiența și calificările lor, dar nu au primit niciun răspuns. Niciun interviu. Nici măcar un feedback.

Unul dintre ei, un executiv de nivel înalt, a spus că aplicase pentru mai mult de 50 de joburi și tot nu primise niciun răspuns.

"Dacă te regăsești în această situație, amintește-ți: piața muncii este extrem de competitivă chiar acum. Dar și tu ești la fel de puternic.

Chiar și atunci când te simți copleșit de numărul respingerilor, chiar și atunci când ești ignorat, ești mult mai rezistent decât crezi. Și există mai multe modalități de a obține jobul dorit decât ai realizat. Trebuie doar să afli ce fac 98% dintre candidați în prezent și să faci exact opusul. Aplicarea panicată (trimiți CV-ul la orice job care arată cât de cât potrivit doar pentru că plătește bine) nu va funcționa. Nici plângerile pe LinkedIn sau vorbitul urât despre fostul angajator sau experiența negativă de recrutare nu te ajută. Nici trimiterea aceluiași CV de nenumărate ori.

Ai nevoie de o strategie solidă de căutare a jobului, care să includă abordări neobișnuite. Una dintre aceste abordări necesită puțin mai mult timp, dar aduce de două ori mai multe invitații la interviu: adaptarea CV-ului la jobul pentru care aplici", scrie forbes.com.

De ce să-ți adaptezi CV-ul?

Un raport recent al Job Search Trends de la Huntr, care a analizat peste 59.000 de CV-uri între aprilie și iunie ale acestui an, a arătat că „utilizatorii care și-au personalizat CV-urile pentru posturi specifice au avut o rată de conversie de 5,75% de la aplicare la interviu sau ofertă, comparativ cu doar 2,68% pentru cei care nu au avut un CV adaptat, reprezentând o îmbunătățire de 115% a șanselor de succes.”

Raportul a continuat:

„Pe baza a peste 1,39 milioane de aplicații, din trimestrul 4 al anului 2024, datele arată că CV-urile adaptate generează aproximativ șase oportunități de interviu la 100 de aplicații, comparativ cu mai puțin de trei pentru CV-urile generice.”

Adaptarea CV-ului este importantă pentru că arată că ai citit cu atenție descrierea postului și specificațiile candidatului, demonstrând că ești conștient de cerințele jobului. De asemenea, facilitează munca recrutorilor și a managerului de recrutare, care înțeleg mai ușor de ce ești potrivit pentru post, fără a trebui să ghicească.

Amintește-ți, nu este de la sine înțeles că angajatorul știe totul despre tine, istoricul tău profesional și toate abilitățile și experiența acumulată. Trebuie să le explici clar și să arăți exact cum corespunzi cerințelor postului.

De aceea, poți avea toate calificările, abilitățile și experiența necesară și tot nu obții jobul. Nu pentru că ești subcalificat, ci pentru că CV-ul tău nu te vinde eficient.

Nu arăți suficient de clar pe hârtie cât de mult corespunzi rolului, așa că angajatorii presupun că nu ești potrivit.

Mai mult, majoritatea angajatorilor folosesc ATS, un instrument bazat pe AI, adică Applicant Tracking System. Acest software ajută recrutorii să filtreze sute de aplicații și să selecteze câteva pentru interviu. Dacă CV-ul tău nu este optimizat și adaptat direct pentru rolul pentru care aplici, nu va fi recunoscut de software-ul ATS și vei pierde șansa de a obține un interviu.

Cum să-ți adaptezi CV-ul pentru un job specific

Urmează acești pași:

1. Extrage specificațiile candidatului

Accesează anunțul pentru jobul dorit. Citește cu atenție fiecare secțiune despre companie, post și specificațiile candidatului. Acordă atenție deosebită secțiunii cu specificațiile candidatului, adesea numită „ce căutăm la tine” sau similar.

2. Creează un folder în ChatGPT

Deschide ChatGPT și creează un folder numit Strategia de Căutare a Jobului. Aici vei modifica și adapta totul — de la răspunsuri la aplicații, scrisori de intenție și CV-uri — folosindu-l și ca instrument de monitorizare pentru strategia ta de căutare a unui job.

Încarcă CV-ul actual în proiect și creează o conversație nouă.

3. Folosește ChatGPT pentru a analiza specificațiile candidatului

Copiază și lipește secțiunea cu specificațiile în conversația ChatGPT și spune:

„Ești scriitorul și consultantul meu pentru CV și aplic pentru rolul de [numele postului] la [numele companiei]. Folosind specificațiile din acest anunț, analizează cuvintele-cheie, competențele și instrumentele menționate și inserează-le în CV-ul meu.”

Inserarea acestora poate însemna eliminarea unor informații existente pentru a face loc celor mai relevante pentru rol.

După ce CV-ul a fost adaptat de ChatGPT, verifică-l personal pentru a te asigura că nimic nu reflectă fals cine ești. Nu include abilități sau cuvinte-cheie care nu te reprezintă.

De asemenea, verifică dacă CV-ul păstrează vocea ta și evită fraze clișeu sau inutile, menținând acuratețea.

4. Susține fiecare modificare cu exemple concrete

Pentru fiecare abilitate sau competență menționată, oferă dovezi concrete.

De exemplu, dacă unul dintre cuvintele-cheie este „îmbunătățirea proceselor”, nu doar inserezi fraza; adaugă un exemplu real: „Am îmbunătățit eficiența procesului de achiziție a clienților și am redus întârzierile serviciului cu 20%.”

5. Include valorile companiei

Cercetează compania și asigură-te că CV-ul reflectă valorile, cultura și viziunea acesteia.

De exemplu, dacă una dintre valori este „excelența”, arată în CV cum ai urmărit excelența, evidențiind certificări recente sau realizări. Poți face referire și în scrisoarea de intenție.

Adaptarea CV-ului poate părea obositoare. Poate că nu mai trimiți 50 de aplicații pe săptămână, ci doar 20, deoarece procesul este mai laborios. Dar merită. Continuă să-ți adaptezi CV-ul pentru fiecare job (inclusiv freelance sau contract), și în curând vei observa că vei primi de două ori mai multe invitații la interviu decât înainte, scrie forbes.com.

