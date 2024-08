Acuzațiile lui Donald Trump din interviul cu Elon Musk: "Dacă Harris va deveni președinte, atunci nu mai avem o patrie" AUDIO

Interviul lui Elon Musk cu Donald Trump, desfășurat live pe platforma X cu o întârziere cauzată de probleme tehnice, a constat în noi insulte și acuzații la adresa candidatei democrate Kamala Harris, care l-a depășit pe Trump în ultimele sondaje pentru Casa Albă.

Donald Trump a avut același ton în discuția cu Elon Musk ca în discursurile de campanie, folosind timpul acordat pentru a-și ataca contracandidata.

„Kamala are un IQ foarte scăzut, iar Sleepy Joe probabil că nu mai are unul”, a spus Trump. El a făcut-o „proastă” pe Harris de mai multe ori, în timpul dialogului. În conversație, Trump a descris tabăra democrată drept „radicală” și a spus că țara ar deveni „periculoasă” sub conducerea lor. Harris este o „fanatică de stânga” și „dacă va deveni președintele nostru, atunci nu mai avem o patrie”, scrie Libertatea.

Republicanul a discutat și despre tentativa de asasinat, în care a fost rănit ușor la ureche, menținându-și poziția că intervenția divină i-a salvat viața.

„Consider că este un act al lui Dumnezeu, am fost salvat de o întoarcere salvatoare a capului pentru a mă uita la un grafic cu cifrele imigrației. Migrația ilegală mi-a salvat viața!”, a spus Trump.

Tabăra democraților s-a amuzat pe seama problemelor tehnice care au întârziat transmisiunea live cu aproximativ 45 de minute.

„Întreaga campanie a lui Trump este dedicată oamenilor ca Elon Musk și ca el, bogatași obsedați de propria persoană care vor vinde clasa de mijloc și care nu sunt capabili de un livestream în 2024”, a fost răspunsul oficial al campaniei Harris-Walz.

