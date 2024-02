Minciuna prin care Putin a probat că-și trage seva din nazism. "Planurile lui Hitler au inclus exterminarea slavilor și a evreilor polonezi"

Mihail Hodorkovski, unul dintre rușii din exil care luptă activ cu regimul Putin, face o listă a celor mai flagrante neadevăruri rostite de liderul de la Kremlin în timpul conversației cu Tucker Carlson.

Hodorkovski a înșiruit o listă cu 12 minciuni pe canalul său de X (ex-Twitter):

1. ❌ A susținut că Rusia a devenit cea mai mare economie a Europei;

✔️ Rusia ocupă locul 32 în Europa la indicatorul PIB pe cap de locuitor.

2. ❌ Putin a fluturat încă o dată vechea minciună despre pretinsa promisiune făcută de SUA că NATO nu se va extinde spre est;

✔️ Nu a existat niciodată un astfel de acord – chiar și Gorbaciov a spus asta – și, în orice caz, țările aderă la NATO din proprie voință. Dacă Putin nu a vrut ca NATO să se extindă, el nu ar fi trebuit să declare război vecinilor săi.

3. ❌ Putin a negat că ar fi spus vreodată că SUA se pregătesc să atace Rusia;

✔️ În realitate chiar a făcut această afirmație, cu trei zile înainte de a invada Ucraina, despre care a afirmat că va fi „punctul de sprijin avansat” pentru așa-zisul asalt al NATO.

4. ❌ A spus că protestele de la Maidan au devenit violente, chiar dacă Ianukovici a refuzat să folosească forța împotriva manifestanților;

✔️ Poliția Berkut a lui Ianukovici a dispersat cu brutalitate protestatarii, iar, din ordin prezidențial, lunetiștii au împușcat 76 de persoane în trei zile în februarie 2014.

5. ❌ A afirmat că Kievul a început conflictul din Donbas folosind forțele aeriene împotriva civililor;

✔️ Conflictul a început la 12 aprilie 2014 când ofițerul FSB Igor Girkin a condus „separatiștii” întru ocuparea orașului Sloviansk. Ucraina și-a folosit pentru prima dată aviația ca răspuns, pe 26 mai, în bătălia pentru aeroportul Donețk.

6. ❌ În timpul exercițiului de divagație în istorie alternativă făcut la începutul interviului, Putin a spus că Ucraina este o entitate artificială creată la inițiativa lui Iosif Stalin.

✔️ Ucraina a fost alipită Uniunii Sovietice în 1922, sub Lenin. Dar Republica Populară Ucraineană a fost declarată în 1917 – înainte de preluarea bolșevică – și recunoscută de guvernul provizoriu al Rusiei.

7. ❌ A spus că Polonia l-a „forțat” pe Hitler să declare război în 1939, fiind „necooperant” cu planurile sale;

✔️ Planurile lui Hitler au inclus exterminarea slavilor și a evreilor polonezi, urmate de repopularea țării cu germani. Așa-zisa provocare poloneză folosită ca pretext pentru invazie a fost o operațiunea sub steag fals a Germaniei.

N.r.: Putin a folosit o retorică similară ca justificare pentru invadarea pe scară largă a Ucrainei. Dictatorul rus a clamat că a fost forțat să atace țara vecină de pretinsă politică de expansiune a NATO sau de așa-zisa existență a unui nucleu nazist care ar trebui distrus.

⚡️ Putin said the Poles forced Hitler to attack them in 1939.

Hitler just wanted to "realize his plans" and Poland was "uncooperative" and "forced" Hitler to attack and start World War II, Putin said.

So, 1939, late August.

Hitler: Poland, we want to annex you, agree!

Poland:…