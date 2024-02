De ce Kremlinul îl iubește atât de mult pe propagandistul Carlson. "Cu cât este mai cunoscut nătărăul, cu atât mai bine"

Controversatul propagandist american Tucker Carlson face valuri în ultimele zile la nivel mondial prin prisma vizitei făcute la Moscova și a "amenințării" că va publica un interviu cu Putin.

Jurnaliști ruși aflați în subordinea Kremlinului au anunțat că interviul de două ore va fi difuzat joi, 8 februarie, la ora locală a Washingtonului 18.00 (ora României - 1.00 AM, vineri, 9 februarie).

Prezentatorul american a fost concediat recent de la Fox News şi de atunci transmite redifuzări ale emisiunilor sale pe rețeaua X (fosta Twitter).

Vizita lui Carlson, apropiat de Donald Trump, care a criticat în repetate rânduri sprijinul american pentru Ucraina în ultimele luni, a fost acoperită pe larg de presa de stat rusă.

Dizidentul rus Mihail Hodorkovski explică, într-o analiză amplă de mass-media controlată de Kremlin îl cultivă cu atât de multă grijă pe Tucker Carlson:

Here he is, accusing Zelensky of planning a nuclear attack on Russia, as quoted by Tsargrad Media Group, owned by wealthy ultranationalist Konstantin Malofeev, sanctioned since 2014 for financing ‘separatists’ in east Ukraine https://t.co/MLntw7bi0h