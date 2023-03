Bătrână din Rusia, intervievată pe stradă: "Soldații noștri sunt sălbatici crescuți de televiziuni" VIDEO

O femeie despre care reporterii unei televiziuni din Rusia afirmă că are vârsta de 92 de ani a fost intervievată pe stradă, cerându-i-se să comenteze afirmații referitoare la presupușii dușmani străini ai Moscovei.

Bătrâna a dat răspunsuri contra curentului general în Rusia contemporană.

Femeia a ezitat în prima instanță să se pronunțe la o întrebare cu substrat manipulativ primită: "De ce credeți că țara noastră are dușmani?".

Ulterior, a fost încurajată cu o completare: "Mulți răspund următoarele: America, Vestul etc. Ce părere aveți despre aceste răspunsuri?".

"Cred că această opinie este incorectă", a replicat nonagenara. "Avem programe de televiziune foarte proaste. Au spălat complet pe creier populația. De aceea apar astfel de răspunsuri".

Reportera a întrebat-o apoi de ce crede că ea n-a fost victimă a propagandei oficiale.

"Am 92 de ani. Am trecut până acum prin 4 războaie. Știu cum să gândesc, cum să analizez. Chiar credeți că voi sta vreodată să-l ascult pe Soloviov (propagandist influent al Kremlinului) sau pe cucoana aia... Nu-mi aduc aminte numele (n.r. - face referire la Olga Skabeeva, șefa Russia Today). În ultimii ani, sistemul nostru de învățământ a devenit extrem de slab. Dacă am începe să ne educăm copiii cum trebuie... Tineri aceia care au fost la Bucha sau în alte locuri din Ucraina... Acele lucruri nu s-ar mai fi întâmplat! Soldații noștri sunt sălbatici crescuți de televiziuni!", a comentat rusoaica de 92 de ani.

A 92 year old Russian woman is interviewed on the streets, and gives thoughtful answers to the questions asked. Live:Ukraine pic.twitter.com/JVLlvYW0Bx