Întrebare de interviu

Una dintre întrebările pe care le adresez în interviurile de angajare este: „Ce abilitate ți-ai propus să îmbunătățești în această perioadă? Ce pași ai făcut până acum?”

Eu am două obiective cu această întrebare: una este cea legată de nevoia de dezvoltare a persoanei din fața mea și cât este de sinceră cu privire la aspectele pe care le are de îmbunătățit. Cealaltă este, pur și simplu, inspirația, pentru că de fiecare dată învăț de la oamenii cu care interacționez.

Recunosc că am fost surprinsă să văd că unii oameni nu au niciun țel, nicio idee sau dorință de a învăța ceva nou, ori de a se expune necunoscutului. Pe unii chiar i-am surprins cu această întrebare și i-am pus pe gânduri.

Eu sper că le-a folosit. Mie, una, mi-a folosit atât de mult, încât am mers către echipa mea și i-am întrebat fix același lucru, pe fiecare în parte: „Ce abilitate ți-ai propus să îmbunătățești în această perioadă? Ce pași ai făcut până acum?”

Mi-a fost teamă să nu le fi pus, inconștient, vreun soi de barieră sau autosuficiență, la modul că „e ok cum suntem, am învățat destule, e timpul să ne și odihnim.”

Multe joburi au dispărut și multe o să dispară în continuare, în timp ce oamenii spun că nu găsesc un loc de muncă.

Da, locurile de muncă cer din ce în ce mai multe competențe și mai variate, în timp ce unii candidați nu țin pasul cu acest ritm impus de piață.

Ads

Îmi amintesc și acum prima mea negociere live cu un client premium. Managerul meu din vremea aceea a ascultat cu atenție toate obiecțiile și solicitările clientului, după care l-a întrerupt și i-a spus: „Te ascult cu mare plăcere și ai stârnit în mine o dorință puternică de a avea proiecte alături de tine. În același timp, mi-am amintit că ești un foarte bun înotător.”

În acel moment, i-a descris prin metafore cum un anumit stil de înot te solicită pe respirație, dar înaintezi rapid, altul îți solicită mai mult brațele – ceea ce înseamnă că trebuie să faci și alte sporturi dacă vrei să fii competitiv în acest stil – și așa mai departe. La final, l-a întrebat: „Cum vrei să înoți în această situație?”

Răspunsul a venit direct și clar din partea clientului, decizia a fost luată pe loc și a rezultat un parteneriat de ani de zile.

Ce am reținut eu de aici: orice investiție de timp și resurse în pasiunile noastre ne va folosi nu numai în scopul inițial de recreere și deconectare, ci va avea întotdeauna un efect direct sau indirect, cum a fost în exemplul de mai sus, asupra celorlalte aspecte.

Ads

Managerul meu era un înotător excelent, chiar antrenor de înot în studenție, și a știut să pună în valoare acea abilitate. Niciuna dintre abilitățile noastre nu este o „insulă” – toate sunt interconectate și ne servesc mai multor scopuri.

Așa că nu, nu mă aștept să aud la interviu că un candidat învață în perioada aceasta limbaj de programare doar pentru că este în trend și sună bine, ci îi doresc să fie autentic, deschis și să-și cunoască valoarea și unicitatea.

Fiți curajoși și investiți timp și bani în energia voastră!

-----------

Sunt Luiza Rotariu, People Leader, cu experienta in coordonare si dezvoltare de echipe de vanzari ce depaseste 10 ani. Am invatat pe calea grea, cea in care gresesti dar primesti lectii de neuitat, si am avut norocul sa lucrez cu cei mai ambitiosi oameni posibil, uneori mai ambitiosi decat mine - si aceasta e tot o lectie de invatat. Sunt aici ca sa dezbat subiecte, care uneori sunt inconfortabile si alteori provocator de dezbatut in fata multimilor, toate cu scopul de a aduce in atentie puterea personala a fiecaruia dintre noi! Sa incepem!

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads