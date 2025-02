Interviu emoționant cu Simona Halep: M-am descoperit pe mine în perioada asta. Vreau să joc golf și să fiu mamă

La puțin timp după ce și-a anunțat retragerea, Simona Halep a explicat care au fost motivele din spatele deciziei și ce planuri are.

Simona Halep spune că problemele medicale sunt cele care i-au pus capac. Într-un interviu pentru treizecizero.ro, fostul număr unu WTA a dezvăluit că a găsit și alte laturi ale vieții, că se concentrează pe dezvoltare personală și că își dorește să fie mamă.

Genunchiul mă doare, umărul mă doare. Și am ajuns la epuizare din aia emoțională, știi? Adică nu mai văd sensul. Și nu mai văd motive reale să mă mai chinui. Iar acum este un chin fizic să ajung acolo unde mi-aș dori să fiu, pentru că nu pot să joc tenis ca să fiu locul 100.

Tenisul meu a fost un tenis foarte fizic. Și emoțional. Sunt o persoană foarte emotivă. Și pentru mine fiecare meci în parte a însemnat foarte mult. Înainte de meci, dureri de stomac, anxietate – e epuizant să treci prin asta. Și sunt foarte realistă. Adică nu pot să zic acum că dacă am fost numărul 1 o să ajung din nou în Top 10. Trebuie să muncești ca un câine ca să ajungi acolo. Și momentan nu mai pot să fac asta.

Ads

M-am descoperit pe mine în perioada asta – și știu că toată lumea vorbește despre dezvoltare personală, dar chiar e reală. Și a însemnat mult pentru mine să văd și altfel viața, să am o altă perspectivă, să văd ce lucruri sunt importante. Există atâtea probleme, atâtea boli, atâtea persoane dragi care au avut probleme. Dacă aveam 25 de ani și eram încă la început, da, puteam să o iau de la capăt. Dar după tot ce am făcut… M-am așezat la masă cu mine și mi-am spus că nu mai merită să trec prin toate astea și că merită să privesc într-o altă direcție. Și vom vedea ce va fi. Nici eu nu știu ce se va întâmpla. Dar în momentul de față știu că nu mai joc.

30 de ani am trăit numai tenis. Și nu regret, dacă m-aș naște încă o dată aș face la fel, dar îmi place că am puterea să spun stop. Știi? Și să accept că a venit momentul, cu tot ce s-a întâmplat, să zic gata.

Ads

Nu am niciun regret, rămân doar cu lucrurile frumoase, rămân cu o împlinire sufletească pe care nici nu mi-aș fi imaginat-o vreodată. Rămân cu două Grand Slam-uri, cu Wimbledon-ul care a fost wow, cu numărul 1 mondial, cu atâtea turnee câștigate. Cum zice Darren: “Ești cea mai bună din istoria tenisului românesc, așa că fii mândră de tine!”. Chiar mi-a scris un mesaj acum, mi-a spus că “Ai făcut-o în stilul tău”. El mi-a spus să fac o festivitate mare, să nu știu ce (Simona râde). I-am spus, nu, Darren, o să fac exact așa cum simt. Ce rost au toate nebuniile și toate astea? Oricum, tenisul rămâne în sufletul meu, eu poate rămân în sufletul fanilor și suporterilor mei… Gata! Trebuie să mergem mai departe.

Nu mai vreau responsabilitate, nu mai vreau planuri, nu mai vreau program strict. Vreau să mă duc să joc golf, ăsta e obiectivul meu, să învăț să joc. Să mă duc la sală zilnic, să am grijă de corpul meu. Știu că toată lumea s-a îngrășat când s-a lăsat de sport (râde). Am niște obiective care țin de persoana mea. Dar nu aș vrea să am planuri mari o perioadă.

Ads

Îmi doresc să fiu o mamă. O mamă bună, ca mama mea. Îmi doresc să am copii, când va fi norocul. Dar îmi doresc să fiu normală. Pentru că 30 de ani ăștia, de când joc, am fost o sportivă de performanță, n-am fost un om normal. Și acum a venit momentul să descoperim și alte lucruri.

Nu știu cât de important este pentru lume ce-am făcut eu în tenis, pentru că toți avem problemele noastre, toți avem grijile noastre de zi cu zi. Sper doar… sper să-și dea seama că în momentele când trebuiau să mă susțină, nu m-au susținut (n.r. - presa) și au fost puțin duri. Dar viața merge înainte și cu mine și fără mine în sport, nu o să plângă nimeni după mine. Doar că probabil o să-și aducă aminte de rezultatele pe care le-am avut și de trăirile pe care le-au avut atunci când am câștigat turnee mari.

Ads