Tucker Carlson, primit de Putin, refuzat de Zelenski. "Să-şi verifice mai atent sursele din FSB"

Prezentatorul conservator american Tucker Carlson nu se va afla niciodată față în față cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, deși acesta susține contrariul, a transmis joi, 4 iulie, purtătorul de cuvânt al preşedintelui ucrainean, potrivit AFP.

"Domnul Tucker Carlson ar trebui să-şi verifice mai atent sursele din FSB", a scris ironic pe Facebook purtătorul de cuvânt Serghei Nikiforov. "Preşedintele Ucrainei are o agendă complet diferită, iar Tucker Carlson nu face parte din ea", a adăugat el.

Prezentatorul este un apropiat al fostului preşedinte american Donald Trump, a cărui posibilă victorie în alegerile prezidenţiale din noiembrie a stârnit temeri cu privire la o reducere sau chiar o întrerupere a ajutorului militar crucial al SUA pentru Ucraina în faţa invaziei ruse care devastează această ţară de mai bine de doi ani.

Controversat, dar foarte faimos jurnalist din Statele Unite, concediat de la canalul Fox News, Tucker Carlson, care a realizat un interviu cu preşedintele rus Vladimir Putin în februarie, foarte examinat şi adesea considerat complezent, a transmis miercuri seara, 3 iulie, pe X că are permisiunea de a-l intervieva pe Volodimir Zelenski.

"Se pare că am obţinut interviul cu Zelenski. Încercăm să facem acest lucru de doi ani, şi cu o intensitate deosebită de la interviul cu Putin din februarie", a scris Carlson - primul jurnalist occidental care s-a întâlnit cu preşedintele rus de la începutul ofensivei ruse în Ucraina.

"Obiectivul este de a le oferi americanilor informaţii esenţiale despre conflictul care bulversează poziţia ţării lor în lume. În curând, sperăm", a adăugat el.

Looks like we’ve got the Zelenskyy interview. We’ve been trying for two years, and with particular intensity after interviewing Putin in February. The point is to bring Americans much-needed information about the conflict that’s completely reshaping their country’s position in…