Trump afirmă că statele americane ar trebui să stabilească legislația privind avortul. „Orice decid ei trebuie să fie legea ţării” VIDEO

Donald Trump, candidatul republican la preşedinţia SUA a declarat luni, 8 aprilie, că în continuare crede că legislaţia privind avortul ar trebui să fie decisă de legi la nivelul statelor americane şi a evitat să abordeze problema unei eventuale interdicţii la nivel federal a avortului, relatează Reuters.

Într-o postare video pe platforma sa socială, fostul preşedinte american a spus că susţine excepţiile în cazul violului, incestului şi pentru a proteja viaţa mamei. De asemenea, el a reiterat că susţine disponibilitatea fertilizării in vitro.

Trump nu a spus însă că va încerca să obţină o interzicere naţională a avortului dacă se va întoarce la Casa Albă şi este posibil ca acest videoclip să galvanizeze alegătorii din ambele partide politice în perspectiva alegerilor prezidenţiale din noiembrie.

Fostul preşedinte a spus că el este responsabil pentru decizia Curţii Supreme din 2022 care a pus capăt dreptului federal la avort, făcând aluzie la alegerile sale conservatoare pentru înalta curte americană. „Părerea mea este că acum, că avem avortul acolo unde toată lumea a vrut să fie din punct de vedere legal, statele vor decide prin vot sau legislaţie sau poate ambele”, a spus Trump în videoclipul său. „Şi orice decid ei trebuie să fie legea ţării. În acest caz, legea statului”, a precizat Trump.

Here libs: Trump does NOT want a national abortion ban, or 6 week ban on abortion like the regime is lying about - he says it should be left to the states, and the availability of IVF should be protected in every state. pic.twitter.com/7mRO1A97Mr