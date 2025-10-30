Prin suspendarea achizițiilor de soia și a exporturilor de metale rare, China a reușit să obțină o relaxare a tarifelor impuse de Statele Unite și o amânare a controalelor la export – fără a oferi concesii semnificative în schimb, scrie The New York Times.

Când Xi Jinping a ieșit joi din întâlnirea cu președintele Donald Trump, liderul chinez a afișat siguranța unui om de stat care tocmai a făcut Washingtonul să clipească primul.

Rezultatul discuțiilor pare să-i fi dat dreptate.

Folosindu-se de monopolul Chinei asupra metalelor rare și de puterea sa de cumpărător major de soia americană, Xi a obținut concesii importante din partea Washingtonului: reducerea unor tarife, suspendarea taxelor portuare pentru navele chineze și amânarea noilor controale de export americane care ar fi putut tăia accesul mai multor companii chineze la tehnologie din SUA. Cele două părți au convenit, de asemenea, să prelungească armistițiul comercial încheiat la începutul anului, menit să limiteze impunerea de noi tarife.

„Devine tot mai clar că Beijingul își exercită tot mai agresiv pârghiile și nu ezită să valorifice fiecare concesie americană”, a declarat Julian Gewirtz, fost oficial de politică externă pentru China în administrația Biden.

În timpul întâlnirii de la Busan, Coreea de Sud, Xi i-ar fi spus lui Trump, potrivit unui oficial chinez, că „răsturnările recente” din războiul comercial ar trebui să fie o lecție pentru ambele părți.

Mesajul lui Xi

„Ambele națiuni trebuie să privească imaginea de ansamblu și să se concentreze asupra beneficiilor cooperării pe termen lung, evitând ciclurile distructive ale represaliilor reciproce”, ar fi adăugat liderul chinez.

Prin „răsturnări”, Xi se referea, probabil, la aproape un an de măsuri tarifare și sancțiuni impuse pe rând de cele două economii. La începutul lunii, Beijingul și-a consolidat poziția prin anunțarea unor restricții extinse la exporturile de pământuri rare – minerale esențiale pentru aproape toată tehnologia modernă. O limitare a accesului la acestea ar putea paraliza industriile americane.

Mesajul lui Xi a fost clar: Beijingul are capacitatea de a lovi înapoi – și Washingtonul ar face bine să țină minte acest lucru.

„După ce Trump a lansat războiul comercial, China a fost singura țară care a reușit să răspundă lovitură pentru lovitură”, a spus Zhu Feng, profesor de relații internaționale la Universitatea din Nanjing. „Câștigul real pentru China este că Statele Unite vor fi, de acum, mai prudente în impunerea unor noi sancțiuni.”

Totodată, Xi a înțeles și ce își dorea Trump: un acord pe care să-l poată prezenta acasă drept o victorie. În urma discuțiilor, președintele american a putut revendica un succes pentru fermierii și companiile din SUA, deși, în esență, Beijingul doar a revenit la situația de dinainte, reluând achizițiile de soia și amânând noi restricții la exportul de metale rare.

Pe drumul spre Washington, Trump a ridicat pumnul în aer, triumfător, înainte de a anunța la bordul Air Force One că Xi ar fi promis măsuri mai stricte pentru a opri traficul de substanțe chimice folosite la fabricarea fentanilului. „Fermierii noștri vor fi foarte fericiți!”, a scris ulterior pe Truth Social. „Îi mulțumesc președintelui Xi pentru asta!”

Ministerul Comerțului din China a confirmat că restricțiile privind exportul de pământuri rare vor fi suspendate timp de un an, iar Washingtonul a anunțat reducerea la jumătate a tarifelor de 20% impuse anterior asupra bunurilor chineze. Cele două guverne au convenit, de asemenea, prelungirea cu un an a armistițiului comercial, care urma să expire pe 10 noiembrie.

Greșeala lui Trump

Unii analiști consideră că Beijingul a avut din start avantajul, deoarece administrația Trump nu a avut o strategie clară.

„A fost o succesiune de tactici, nu o strategie coerentă”, spune Jonathan Czin, cercetător la Brookings Institution și fost analist CIA specializat în politica chineză.

„În loc să abordeze problemele structurale din comerțul bilateral, Washingtonul s-a trezit prins într-un joc de tip ”whack-a-mole”, pe care Beijingul l-a manevrat cu abilitate.”

Într-un detaliu semnificativ, rezumatul oficial chinez al întâlnirii nu a menționat deloc Taiwanul – un subiect aproape nelipsit din dialogul bilateral. Absența sa ar putea fi interpretată ca un gest de bunăvoință.

Acordurile de joi ar putea aduce o perioadă de calm temporar în relațiile tensionate dintre cele două puteri. Trump a spus că el și Xi au discutat și despre „colaborarea” pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Liderul american a anunțat o vizită în China în aprilie, urmând ca Xi să-i întoarcă vizita ulterior.

În timpul întâlnirii, Xi a apelat la stilul personal de diplomație al lui Trump, afirmând că dezvoltarea Chinei „merge mână în mână” cu viziunea președintelui de a „face America măreață din nou”. Trump l-a lăudat, la rândul său, pe Xi, numindu-l „un mare lider al unei mari națiuni” și „un mare prieten”.

„Este o diplomație personalizată care se potrivește instinctelor ambilor lideri”, a spus Lizzi C. Lee, cercetătoare la Asia Society Policy Institute. „Pentru moment, aceste gesturi de bunăvoință par să anunțe o perioadă de stabilitate controlată.”

„Am mai văzut acest film”

Totuși, orice progres obținut joi ar putea fi anulat rapid dacă una dintre părți va considera că cealaltă a încălcat înțelegerea. În absența unui acord formal, durata actualei destinderi rămâne incertă.

„Poate sunt prea sceptic, dar am mai văzut acest film”, a spus Ja Ian Chong, profesor la Universitatea Națională din Singapore. „Asemenea acorduri pot fi ușor anulate – și la fel de ușor folosite pentru a acuza cealaltă parte de rea-credință.”

Anunțul lui Trump privind reluarea testelor nucleare americane, făcut chiar înaintea întâlnirii, a riscat să umbrească momentul. Totuși, liderul american a spus ulterior că decizia „nu are legătură cu China”.

Pentru Beijing, semnalul cel mai important rămâne altul, spun analiștii chinezi: faptul că președintele american pare dornic să colaboreze.

„Dacă Trump își dorește cu adevărat să implementeze ceva, toată echipa lui se aliniază”, a spus Xin Qiang, expert în relațiile SUA–China la Universitatea Fudan din Shanghai.

