Intoxicație la Mamaia. Turiștii dau vina pe restaurantul hotelului, care oferă o explicație halucinantă

Mai mulți turiști au fost intoxicați în Mamaia și au sunat la 112. Victimele dau vina pe mâncarea servită de restaurantul hotelului, în timp ce reprezentanții unității au oferit o explicație halucinantă cu privire la incident.

15 turiști îmbolnăviți după micul dejun luat la restaurantul hotelului cer explicații. Chiar dacă unitatea a primit o amendă usturătoare de la DSVSA Constanța în luna iulie pentru condiții precare de igienă, scuza găsită de reprezenții hotelului a fost că turiștii s-ar fi îmbolnăvit pentru că au înghițit apă de mare.

„Turiştii au zis că nu au mâncat la noi. Cred că au băut apă din mare, cum au mai fost şi anul trecut”, a afirmat un reprezentant al hotelului citat de B1TV.

Printre turiștii care au avut nevoie de îngirjiri medicale s-au numărat și copii, iar Direcția de Sănătate Publică a deschis o anchetă.

„Miercuri m-am trezit, am mâncat aici, m-am dus pe plajă şi în mai puţin de o oră şi jumătate am zis hai să mergem înapoi că mă durea foarte tare stomacul şi aveam deja stări de vomă (...) Nu, nu am mâncat absolut nimic în altă parte. Doar micul dejun şi trebuia să mâncăm pe la 13.30 – 14, să mâncăm mai departe de prânz”, a declarat unul dintre turiști.

În data de 13 iulie, un control de la Direcţia Sanitar-Veterniară a descoperit „deficiențe de igienă”, iar restaurantul hotelului a fost obligat să plătească o amendă de 10.000 de lei.

