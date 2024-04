Cauza îmbolnăvirii elevilor şi profesorilor de la colegiul timișorean ”C.D. Loga” nu a fost încă identificată. Din acest motiv, unitatea de învățământ a fost închisă, iar elevii vor face cursuri online în următoarele două zile.

"Pentru că până la acest moment nu avem rezultate confirmate de la DSP Timiș și încă se lucrează la a se identifica cauza, care a generat îmbolnăvirea copiilor și a colegilor de la Loga, la propunerea conducerii unității de învățământ, cu acordul ISJ Timiș și acordul doamnei Ministru, s-a luat decizia de a se desfășura activitatea, în zilele de joi și vineri, în sistem online. Facem precizarea că în aceste zile, personalul nedidactic va asigura igienizarea completă a spațiilor, astfel încât, începând cu ziua de luni, activitatea să revină la normal", a anunțat inspectorul șef al ISJ Timiș, Aura Danielescu.

Zeci de elevi, din aproape toate clasele, precum și profesori, de la Colegiul Național C.D. Loga din Timișoara au ajuns la spital, începând de marți după-amiază și în cursul nopții, cu suspiciune de intoxicație. Aceștia au acuzat dureri abdominale, amețeală, vărsături, frisoane și scaune diareice.

Directorul Colegiului Naţional ”C.D. Loga” din Timişoara, Violeta Bontilă, a declarat, miercuri, că nu a putut fi identificată, deocamdată, cauza îmbolnăvirii elevilor şi profesorilor, dar au fost prelevate probe de la purificatoarele de apă şi de pe suprafeţe.

”Până la ora actuală, din discuţiile mele cu medicii de la Louis Ţurcanu nu s-a identificat o anumită sursă. Azi-noapte, în jurul orei 12.30, şi eu şi doamna director adjunct am fost sunate că la Spitalul Louis Ţurcanu s-au prezentat în jur de 9 copii, cu simptome de diaree, greaţă, dureri abdominale, vărsături, stare generală alterată şi care aveau un singur lucru în comun, Colegiul Naţional C.D. Loga. Prin urmare, am fost întrebată de către medici dacă există o anumită sursă sau bănuim ceva, evident că nu, după care am ţinut legătura mereu, am discutat şi cu cei de la ISU şi cu DSP-ul în noaptea aceasta, în jurul orei 2-3 dimineaţa, şi bineînţeles căutam în permanenţă să identificăm sursa. Numărul de cazuri a crescut, ceea ce ne-a obligat pe noi, cei din Consiliul de Administraţie al Colegiului nostru, la propunerea directorului şi la votul Consiliului de Administraţie şi cu acceptul Inspectoratului Şcolar şi al Ministerului, să suspendăm cursurile pentru astăzi pentru a verifica situaţia şi pentru a nu îi pune pe copii în pericol în cazul în care există, eu ştiu, o sursă la nivelul Colegiului nostru”, a declarat Violeta Bontilă.

Aura Danielescu, inspector-șef al ISJ Timiș, a transmis că autoritățile locale și ISU Timiș colaborează strâns pentru a investiga cauza acestui incident și pentru a asigura siguranța elevilor și a personalului școlar.

"Potrivit articolului 9, alineat 3) și 4) litera b) din OME 4183/2022, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, considerând a fi o situație obiectivă, o situaţie excepțională, împreună cu conducerea unității de învățământ, la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii, și anunțând Ministerul Educației, am decis suspendarea cursurilor şcolare pentru ziua de astăzi", a declarat Danielescu.